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王弼﹕美晶片股之夕陽無限好

【明報專訊】王弼不只一次重申，中美已陷入修昔底德陷阱，雙方的領袖，沒理由不知道自己已進入一場不可逆轉的世界盟主爭霸戰。美國在過去一年，從貿易、科技，到最近升級到金融，都對北京作出各種制裁，但特朗普或習近平口頭上，還是說雙方有得傾，習近平甚至以「你中有我、我中有你」夫妻關係來比喻中美關係；所以，市場的解讀是雙方為着利益，一定有刁。王弼卻認為，這是市場最大的misprice，因為過去40年，世界以中國為製造業重心的模式，已經出現翻天覆地改造，過程難免痛楚。

目前，這個改造只是剛開始，而且有美國聯儲局減息護航，才令6月股市強勁反彈。許多人仍然相信，為着利益，美國必然不敢改變過去40年的經濟模式，不過說這些話的人，很可能是主觀意願，例如做工廠的，他們會認為，如果美國增加關稅，入口價貴了，美國人利益受損，不可持續，因此他們得出結論是關稅最終要撤銷。可是，從美國領袖的眼光來看，美國的最大利益，是美元是否能持續雄霸天下，所有會令美元失去霸權地位的障礙物，美國一定會傾全國之力打擊。

視中國長遠威脅 制裁不止朝夕

華盛頓一定明白，目前對美元霸權最大威脅，就是有強大經濟力量的北京。美方已經意識到，40年來由美國倡議的全球化運動，沒有令中國擁抱西方價值，反之，是令一些美國人（例如華爾街）變得像中國人！五角大樓前中國參謀長Robert Spalding對中國歷史有深入研究，他說，中國有多次被侵略的歷史，而最終的結果，是侵略者被中國同化，美國的華爾街被中國化，正是有異曲同工之妙。

王弼認同，中國有幾千年把異族文化融化的佳績，這才是中美爭霸的最大資本！所以王弼在傳媒不斷重申，縱使華盛頓的綜合國力仍在北京之上，但鹿死誰手仍是未知數。如果由最初的班農（許多人視他如Grigori Rasputin一類的魔僧），到現在一個資深、上將級的職業軍人，都開始對中國醬缸文化入侵感到威脅，華盛頓對北京的制裁就不會是短期的考慮，由貿易、科技到金融的制裁，步步進逼，必然經過深思熟慮，而不是像許多人說，只是侵叔亂來。

王弼始終相信，作為頂級演員的侵叔，他只是利用掩眼法，令中美「離婚」對美國人民的震盪減至最低，正如大部分離婚個案一樣，拖拖拉拉，爸爸媽媽隱瞞實情，目的是讓小孩們不要過度驚慌，免得晚上睡不着。

華企即使解禁 也不敢再依賴美企

所以，縱使侵叔在G20說會容許美國科技公司繼續供貨給華為，雖然沒有提供詳情，亦沒說會把華為剔出實體清單，但為市場注入將來全面解禁的希望，科技股會承勢再炒上。但長遠來看，中國的科技企業，還敢再依賴美國嗎？無論華為禁令解除與否，美國晶片公司的前景，夕陽無限好也！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

相關字詞﹕華為 美元 修昔底德陷阱 習特會 特朗普 習近平 中美角力

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