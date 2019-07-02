何國良﹕執行力定勝負 慎選內地物管股

首先，指數上半年的表現其實一點也不失禮。以港股為例，半年的收益亦達成了10%的水平，這個水平跟整個亞太區的表現來說亦是相若。在區內最亮麗的，當然時A股市場的表現，有着超過25%的行情。這個表現，在年初時，應該沒有多少人可以預料得到。最具戲劇性的算是美股了，在驚濤駭浪的去年第四季中在這半年來一個華麗轉身，叫不少得手的投資者叫好，讓喜歡市場獸性的投資者找到他們的樂土。

從市場展望而言，美息下調的預期已十分充分在市場反映出來。宏觀經濟在貿易摩擦影響下，其負面影響有機會在下半年逐步呈現在大家眼前。因此，不再處於估值低位的整體市場中，期望在未來一段時間可以再重現強力反彈，可能存在不少難度。

亞洲市場獨特 未必太淡

不過，讀者們亦不要以為筆者看得很淡，我只是認為，相對全球市場，亞洲市場有其獨特性，估值修復仍沒有完全完成，亞洲個別市場存在有趣的機會，另一方面，縱然市場機會不高唱入雲，個別的行業也許仍值得投資者精研一下。

去年差不多同一時間，在本欄跟讀者們介紹了內地物業管理這個行業（〈內地物業管理 市場新亮點〉，2018年7月9日） 。當時文章指出，內地的物業管理公司可以通過兩個行業特質，其中一個是行業比較分散，行業整合成為增長點；另一個是部分具規模的龍頭物業管理公司，利用他們客戶群優勢，開展更多增值服務，以提升公司毛利及盈利。經過了一年的發展，當然不容易就看到這些中長線的發展改變。但值得注意的是，這個行業在上半年有了不俗的回報，普遍相關行業公司都上升20%以上，一些具規模的行業龍頭更有40%至80%漲幅，整體行業的估值在過去最低的17倍市盈率上升至最近的23倍。

發展增值服務 成物管增長亮點

這個「上半年之星」受到投資者喜愛，有券商的報告點出原因，指行業屬於輕資產、微周期和少政策影響，因而受到投資者在宏觀環境不明朗的形勢下所追捧。報告又指出，未來行業應可保持20%以上的盈利增長，但這個預期或多或少已經在現時估值反映出來。參考海外相關行業經驗，他們相信，行業未來亮點在於更多增值服務的發展，這亦是去年文章提及的一個關鍵發展要素。但發展增值服務的宏願要看個別公司的執行力，也許在這一刻，個股的機會要比行業的機會為先，參與相關行業投資者就要多加注意。

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[何國良 基金看世界]