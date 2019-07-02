盧楚仁：7月注意3件事

首先在外匯市場方面，在上半年表現最好的貨幣，是產油國俄羅斯的盧布，大幅上升了10.5%。亞洲區貨幣當中表現最好的是泰銖，上升了5%。主要交易的外幣當中，表現最好的是加元，上升了4.1%。其餘的依次為日圓上升1.7%，瑞郎上升0.5%，人民幣則持平，紐元下跌0.3%，澳元下跌0.6%，英鎊下跌0.7%，歐元下跌0.9%，美匯指數亦下跌0.26%。當中最弱的仍然是阿根廷披索和土耳其里拉，分別下跌11.8%和8.4%。

經濟數據仍佳 美料「輕力」減息

至於貴金屬方面，表現最為突出的仍然是鈀金，上升21.2%，黃金則上升9.9%，白金上升2.1%，最令人失望的是白銀，下跌2.1%。油價方面，紐約期油大幅上升30.9%，布蘭特期油則上升了21.31%。上述的數據可以看得出在美元突然轉弱下，貴金屬、期油以致部分外幣，均有不俗的表現。至於下半年美元會否繼續受減息困擾而持續弱勢呢？最關鍵的，就是今次令美匯突然轉弱的聯儲局貨幣政策，在市場熱炒聯儲局7月減息0.5厘下，美元遭受大舉拋售而大幅下跌，但隨着聯儲局主席鮑威爾及兩名委員，分別為未來聯儲局減息大幅降溫後，美匯指數已經止跌回升，上周四美國公布的首季GDP增長為3.1%，不單止符合預期亦和前值3.1%一樣，反映美國經濟沒有坊間所說的在醞釀衰退。若7月份所公布的美國經濟數據繼續對辦的話，相信聯儲局官員們會藉着公開講話再作調整，進一步為大幅降息的預期降溫。

約翰遜料拜相 英鎊歐元當災

在7月份，有三件可能間接令到美元回升的事值得大家關注。第一件事，是7月23日英國保守黨便會公布選舉結果。以目前形勢來看，儘管約翰遜經常和女友吵架而令形象受損，但估計也不會影響到他當選保守黨黨魁的結果，現在英鎊正值美匯指數弱勢下反彈，亦可以算是大跌後的反彈。但相信這反彈過後，繼而約翰遜當選後發表他的硬脫歐驚人偉論，再加上英國經濟數據持續轉差的話，不排除英鎊兌美元又再重回下降軌。值得一提，若果英國最終硬脫歐，不單對英鎊會有沉重的打擊，對歐元也是一樣會有沉重的打擊。

第二件事，在7月25日歐洲央行便會舉行議息會議，近來歐洲央行行長德拉吉兩度放風說，若經濟持續下行的話，便會有相對的措施來應對，言下之意可能暗示未來會進一步減息令負利率加劇。所以在歐洲央行議息前夕，歐元區所公布的經濟數據持續疲弱的話，歐洲央行的官員可能會放鴿暗示歐洲央行會在7月25日議息有所動作，令歐元受壓。

第三件事，就是聯儲局在7月31日議息之後，一方面鮑威爾可能宣布減息0.25厘，二方面亦可能在會後的聲明中，再次陳述未必大幅減息的言論，令美元有所回升。簡而言之，我對7月份美元會進一步大跌，絕對有所保留。

最後，我會出席7月7日星期日的投資講座，會為大家展望下半年的環球金融市場走勢，有興趣的可報名（網上報名：http://bit.ly/2MOyaZd）又或者去我facebook（盧楚仁)查詢及登記。

艾德證券期貨首席投資策略師

[盧楚仁 金匯商情]