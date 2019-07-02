龐寶林：中國債券崛起

今年以來中外利差明顯擴大，提升了中國債券對外國投資的吸引力。今年以來中國債券市場的收益率的跌幅程度相較海外市場一直處於相對較低的水平，全球債市的收益率正在重新回到2016年的低位水平。

目前來看，中國債券市場收益率距離今年3月產生的低位還有一段距離，導致中外利差擴大，中國債市的性價比優勢不斷增強，5月底中美10年期國債息差已突破100個基點，不斷衝擊2018年以來的高位水平。

中外利差擴大 對外資吸引力增

目前中國在岸債券市場規模僅次於日本與美國，為世界第三大債券市場，中國的債券市場現在逐步與世界接軌，外資正以前所未有的速度進入中國債市。隨着之前債券通的開放，加上以人民幣計價的中國國債開始被納入彭博巴克萊全球綜合指數，使中國債券市場愈來愈好的融入全球金融市場。

據中國中央國債登記結算公司最新公布的數據顯示，5月底境外機構債券託管餘額16106億元人民幣，5月增持規模達到766億元，比4月多增加579億元，並創下了年內單月最大增持規模，截至5月底，中國債券市場的託管規模超過了91萬億元，這一規模僅次於美國的債券市場。

5月底託管規模 僅次美國

中國債券市場的發展增速相比美國和其他國家更高，其中主要原因是中國債券市場與中國經濟體的比例大約是一比一，和美國的二比一相差甚遠。中國是一個製造業大國，經濟周期與其他國家不同，所以中國債券與其他國家的金融市場的相關性比較低，組合中加入中國債券可以很好地降低組合的投資風險。

經濟周期差異 降組合投資風險

中國的債券分為信用債和利率債，由分類可以看出兩者的區別：信用債主要由公司債、普通金融債、次級債組成。信用債需要考慮發行人的信用風險，此風險由發行人作為經營主體的營運狀况所決定。利率債市場中約31%為中國政府債券；約38%為當地政府債券，主要持有對象為銀行，但流動性相對較差；政府支持的債券佔1%；流動性相對較好，收益率相對較高的政策性銀行債券佔約30%。利率債的發行人基本都是國家或者有中央政府信用作擔保，可以認為較低的信用風險。

國家政府擔保 收益率逾3厘

就中國國債而言，安全性相對較高，並且從收益率來看，中國5年期與10年期國債收益率都保持在3厘以上，德國及日本等發達國家的國債收益率都已為負數，這些都是境外投資者持續增持中國債券的重要原因。

隨着愈來愈多的指數會納入中國債券，中國債券的吸引力也會愈來愈強，吸引的外國投資者也會愈來愈多。筆者認為看好中國債市的投資者，可以考慮買入中國債券來豐富自己的投資組合。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

[龐寶林 債市情報]