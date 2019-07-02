經濟
龐寶林 債市情報

股權追蹤

下一篇 上一篇

龐寶林：中國債券崛起

【明報專訊】最近全球投資市場都呈現出起伏不定的狀態，美國10年期債券利息下跌至2厘，市場預期美國聯儲局7月及9月各減息四分之一厘，有投資者估計美國10年期國債利息會見1.5厘，債券利息下跌令美元下跌，債券價格大幅上升。由於全球經濟增速放緩，投資者在衰退的經濟環境中可能需要債券等穩健的投資產品來對冲市場不確定的風險。

今年以來中外利差明顯擴大，提升了中國債券對外國投資的吸引力。今年以來中國債券市場的收益率的跌幅程度相較海外市場一直處於相對較低的水平，全球債市的收益率正在重新回到2016年的低位水平。

目前來看，中國債券市場收益率距離今年3月產生的低位還有一段距離，導致中外利差擴大，中國債市的性價比優勢不斷增強，5月底中美10年期國債息差已突破100個基點，不斷衝擊2018年以來的高位水平。

中外利差擴大 對外資吸引力增

目前中國在岸債券市場規模僅次於日本與美國，為世界第三大債券市場，中國的債券市場現在逐步與世界接軌，外資正以前所未有的速度進入中國債市。隨着之前債券通的開放，加上以人民幣計價的中國國債開始被納入彭博巴克萊全球綜合指數，使中國債券市場愈來愈好的融入全球金融市場。

據中國中央國債登記結算公司最新公布的數據顯示，5月底境外機構債券託管餘額16106億元人民幣，5月增持規模達到766億元，比4月多增加579億元，並創下了年內單月最大增持規模，截至5月底，中國債券市場的託管規模超過了91萬億元，這一規模僅次於美國的債券市場。

5月底託管規模 僅次美國

中國債券市場的發展增速相比美國和其他國家更高，其中主要原因是中國債券市場與中國經濟體的比例大約是一比一，和美國的二比一相差甚遠。中國是一個製造業大國，經濟周期與其他國家不同，所以中國債券與其他國家的金融市場的相關性比較低，組合中加入中國債券可以很好地降低組合的投資風險。

經濟周期差異 降組合投資風險

中國的債券分為信用債和利率債，由分類可以看出兩者的區別：信用債主要由公司債、普通金融債、次級債組成。信用債需要考慮發行人的信用風險，此風險由發行人作為經營主體的營運狀况所決定。利率債市場中約31%為中國政府債券；約38%為當地政府債券，主要持有對象為銀行，但流動性相對較差；政府支持的債券佔1%；流動性相對較好，收益率相對較高的政策性銀行債券佔約30%。利率債的發行人基本都是國家或者有中央政府信用作擔保，可以認為較低的信用風險。

國家政府擔保 收益率逾3厘

就中國國債而言，安全性相對較高，並且從收益率來看，中國5年期與10年期國債收益率都保持在3厘以上，德國及日本等發達國家的國債收益率都已為負數，這些都是境外投資者持續增持中國債券的重要原因。

隨着愈來愈多的指數會納入中國債券，中國債券的吸引力也會愈來愈強，吸引的外國投資者也會愈來愈多。筆者認為看好中國債市的投資者，可以考慮買入中國債券來豐富自己的投資組合。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

[龐寶林 債市情報]

上 / 下一篇新聞

6月新盤標售75伙 佔整體比率降至5% 新指引滿月 地建會梁志堅指業界會自律
6月新盤標售75伙 佔整體比率降至5% 新指引滿月 地建會梁志堅指業界會自律
話你知：753呎3房單位 為招標門檻
話你知：753呎3房單位 為招標門檻
上半年一手成交1.15萬宗 新地會德豐最標青
上半年一手成交1.15萬宗 新地會德豐最標青
七一新盤售25伙 按年跌17%
七一新盤售25伙 按年跌17%
恒地申強拍羅便臣道舊樓
恒地申強拍羅便臣道舊樓
瑞銀 Mark Haefele﹕環球股市下半年料單位數回報
瑞銀 Mark Haefele﹕環球股市下半年料單位數回報
施羅德 Manu George﹕低息環境持續 看好企業債
施羅德 Manu George﹕低息環境持續 看好企業債
僑鑫張強生：政局緊張美料減息 金價看1500
僑鑫張強生：政局緊張美料減息 金價看1500
高息保聯匯 港難跟美減息
高息保聯匯 港難跟美減息
富二代辦幼稚園成風 謝耀陞馮康創立雋延 學費逾8萬元
富二代辦幼稚園成風 謝耀陞馮康創立雋延 學費逾8萬元
中外投資者紛收購本地幼兒教育機構
中外投資者紛收購本地幼兒教育機構
澳門6月賭收按年升5.9％ 勝預期
澳門6月賭收按年升5.9％ 勝預期
灝景灣兩房呎售1.91萬 同類新高
灝景灣兩房呎售1.91萬 同類新高
李澤楷旗下富衛 購泰國壽險業務
李澤楷旗下富衛 購泰國壽險業務
花旗伙mastercard 全球推綜合收款服務
花旗伙mastercard 全球推綜合收款服務
中美貿戰暫休兵 黑期高水385點 市場人士：不宜過分憧憬 下半年難創新高
中美貿戰暫休兵 黑期高水385點 市場人士：不宜過分憧憬 下半年難創新高
A股開盤大漲 5G概念股勁升
A股開盤大漲 5G概念股勁升
金茂源：一帶一路商機 抵消歐美出口減
金茂源：一帶一路商機 抵消歐美出口減
IDG能源：正籌組能源基金擴大投資
IDG能源：正籌組能源基金擴大投資
回應Prosper索償 中國全通：全力捍衛立場
回應Prosper索償 中國全通：全力捍衛立場
津上機床：業務略受貿易戰影響
津上機床：業務略受貿易戰影響
全球保險：中國壽險市場10年超美
全球保險：中國壽險市場10年超美
張兆聰﹕港股7月翻身幅度有限
張兆聰﹕港股7月翻身幅度有限
環球數據前瞻
環球數據前瞻
中美復談 標指創新高 道指早段曾升250點 蘋果英特爾領漲
中美復談 標指創新高 道指早段曾升250點 蘋果英特爾領漲
內地用戶轉用國產機 蘋果擬推特色版iPhone
內地用戶轉用國產機 蘋果擬推特色版iPhone
油組擬延減產9月 國際油價升逾2%
油組擬延減產9月 國際油價升逾2%
金子：盈利能力佳 中海外購19400
金子：盈利能力佳 中海外購19400
張兆聰﹕小注吸玖紙 中長線勝算高
張兆聰﹕小注吸玖紙 中長線勝算高
蔡金強﹕G20有驚喜 短線可加倉
蔡金強﹕G20有驚喜 短線可加倉
吳清發﹕MPF可扣稅自願供款靈活性較高
吳清發﹕MPF可扣稅自願供款靈活性較高
楊書健﹕擔當旗艦企業 統一中國匯聚人才資源
楊書健﹕擔當旗艦企業 統一中國匯聚人才資源
李聲揚﹕睡着賺大錢 清醒反危險
李聲揚﹕睡着賺大錢 清醒反危險
謝偉銓﹕善用地下空間 開拓更多功能
謝偉銓﹕善用地下空間 開拓更多功能
陳政生﹕李寧業績大躍進 可逢低吸
陳政生﹕李寧業績大躍進 可逢低吸
黃德几﹕凱知樂走勢改善可吸
黃德几﹕凱知樂走勢改善可吸
許繹彬：7月大市料續波動
許繹彬：7月大市料續波動
月供股債混合基金800元入場 跟月供股票或基金 各有優劣
月供股債混合基金800元入場 跟月供股票或基金 各有優劣
陳增濤：Domaine Maillard罕見Corton干白
陳增濤：Domaine Maillard罕見Corton干白
謝紹榮：炒減息也要有常識
謝紹榮：炒減息也要有常識
陸振球﹕美廢物處理股 波動市穩升
陸振球﹕美廢物處理股 波動市穩升
陸振球﹕做好資產配置 比測中市更重要
陸振球﹕做好資產配置 比測中市更重要
林少陽﹕中美若無壞消息 港股料穩
林少陽﹕中美若無壞消息 港股料穩
技術取勝：嘉里物流升穿降軌
技術取勝：嘉里物流升穿降軌
看圖析市：恒指向上目標29450點
看圖析市：恒指向上目標29450點
潘迪藍：美元轉勢回落 美債或有泡沫
潘迪藍：美元轉勢回落 美債或有泡沫
蘇沛豐﹕盈利料續溫和增長 旺旺現價可吸
蘇沛豐﹕盈利料續溫和增長 旺旺現價可吸
李順威：比特幣大升7原因
李順威：比特幣大升7原因
劉思明﹕2019年下半場攻略
劉思明﹕2019年下半場攻略
何啟聰：友邦高位有阻力 看淡Put 29024
何啟聰：友邦高位有阻力 看淡Put 29024
望突破70元關 美團Call 14264
望突破70元關 美團Call 14264
小米頻回購 留意購19223
小米頻回購 留意購19223
周顯﹕拒絕再受侵侵欺騙
周顯﹕拒絕再受侵侵欺騙
何國良﹕執行力定勝負 慎選內地物管股
何國良﹕執行力定勝負 慎選內地物管股
張佩儀：選公私營年金 衡量兩因素
張佩儀：選公私營年金 衡量兩因素
王弼﹕美晶片股之夕陽無限好
王弼﹕美晶片股之夕陽無限好
曾淵滄﹕拋開政治 要看企業上市價值
曾淵滄﹕拋開政治 要看企業上市價值
湯文亮：十賭只得一騙
湯文亮：十賭只得一騙
陳永傑：由付從價稅置業說起
陳永傑：由付從價稅置業說起
廖偉強：年輕人需要奮鬥精神
廖偉強：年輕人需要奮鬥精神
布少明：買樓要兵貴神速
布少明：買樓要兵貴神速
李志成：轉按需留意按息走勢
李志成：轉按需留意按息走勢
郭思治．推介股份：澳博控股（0880）
郭思治．推介股份：澳博控股（0880）
梁冠業．推介股份：瑞聲科技（2018）
梁冠業．推介股份：瑞聲科技（2018）
李嘉廉．推介股份：招商銀行（3968）
李嘉廉．推介股份：招商銀行（3968）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
盧楚仁：7月注意3件事
盧楚仁：7月注意3件事
香島 郊野公園為鄰
香島 郊野公園為鄰
盈翠半年40宗成交 按年升15%
盈翠半年40宗成交 按年升15%
15分鐘眼底檢測 評認知障礙風險
15分鐘眼底檢測 評認知障礙風險
人口老化 患認知障礙症趨增
人口老化 患認知障礙症趨增