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小米頻回購 留意購19223

【明報專訊】港股上周反覆向好，憧憬G20峰會中美領導人會面或有好消息，恒指重上28500點水平，收復50天線。總結上半年，恒指累升10%，國指升7%。中生製藥（1177）、創科（0669）及平保（2318）為上半年表現最好三大藍籌。小米（1810）於半年結日重上10元大關，集團持續進行回購，截至上周四，6月以來累計回購16次，支撐股價於上市低位8.9元水平逐步回穩。輪證資金流向上，近期有少量資金部署小米好倉，截至上周四的5個交易日，小米認購證及牛證錄350萬元淨流入，同期淡倉則輕微淨流入31萬元。如看好小米，可參考小米購19223，行使價11.9元，實際槓桿約6倍，最後交易日2019年11月20日；如受制50天線，可考慮小米沽19860，行使價7.5元，實際槓桿約6.1倍，最後交易日2019年11月18日。澳門賭業股上周炒高，銀娛（0027）收復50天線，市場或憧憬踏入7月暑假旅遊旺季，可望帶動澳門賭收。看好的投資者可留意銀娛購18853，行使價56.56元。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者並未持有上述證券。投資者須自行評估風險並諮詢專業意見。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。請於jpmwarrants.com.hk/disclaimer詳閱完整的免責聲明。）

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