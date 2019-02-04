望突破70元關 美團Call 14264

【明報專訊】上周個別股份表現較強，其中美團（3690）在月初企穩60元後反覆向上，上周四大陽燭突破65元，周五更一度重返69元招股價之上。雖然美團對上一份業績仍虧損，但其獨特的巿場定位及大數據能吸引投資者關注。港交所（0388）行政總裁李小加之前表示會爭取同股不同權的股份（W股）可納入港股通，亦即「北水」可參與買賣，屬同股不同權的阿里巴巴如果真的來港第二上巿，或可增加監管機構批准北水買賣W股的機會。技術上，去年美團上巿不久失守招股價後，65元成為去年11月、今年2月及5月時股價反彈的阻力位。但今次以大陽燭升穿65元，投資者可留意該水平會否變成重要的技術支持位。看好可留意美團認購證14264，行使價72.55元，19年8月到期，有效槓桿約6.5倍；如可企穩招股價並突破70元關口，甚至短期內破頂的話，其購證14264將由價外變成價內，輪價理論上有不俗的爆炸力。
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