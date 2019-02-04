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何啟聰：友邦高位有阻力 看淡Put 29024

【明報專訊】上周港股半年結，投資者在G20峰會前取態審慎，恒指或在本周才會出現明顯方向。近期強勢的友邦（1299），周四維持高企，雖然低位曾跌至83元附近，但走勢及後回穩，更曾再創84.4元的歷史新高，收市微升，連升第3個交易日。友邦創新高，但資金以反手開淡倉為主，看淡可考慮友邦認沽證29024，行使價73.88元，2019年09月到期，實際槓桿約12.1倍。相反看好可考慮友邦認購證20409，行使價98.05元，19年10月到期，實際槓桿約12倍。內險股中國平安（2318）維持高企，上周五高位曾再逼近95元，不過高位再遇阻力，及後略見回軟，收市微跌。平保95元遇阻力，資金以部署淡倉為主，看淡可考慮平保認沽證18012，行使價84.95元，19年10月到期，實際槓桿約11.4倍。看好可留意平保認購證28849，行使價106.88元，19年10月到期。 （本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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