劉思明﹕2019年下半場攻略

年初恒指扭轉劣勢，反覆向上，一度重上3萬點關口，惟5窮月急轉直下，跌至26671點才告喘定，6絕月更回勇，低位回升逾7%，令半年合計累升一成。

走勢上，恒指去年10月底已見底反彈，升至12月出現重拾跌軌迹象，年初及時止住跌勢反擊，以去年低位24540點計，到今年4月高見30280點調整，6月初跌至回調升浪61.8%找到支持回升，守住升浪形態。6月的走勢亦對辦，拾級向上，10天線、20天線轉升，並重上50天線，重組向好趨勢。

不過，短線上望29000點阻力不輕，或大約於27400至29000點上落整固，以凝聚動力向上突破，挑戰3萬點或更高水平，但此為後話。

事實上，趨勢寬度同樣呈現中短線向好，中線轉好尚待寬度支持。恒指國指成分股高於10天線、20天線比例上周高位回落，但保持六七成水平，成分普遍中短線趨好；不過，高於50天線比仍未能升破強弱分水嶺五成水平，中線向好深度不足。

大市上半年反覆向好，恒指國指上半年最多累升16%、17%，但行業表現更強；把本報數據庫追蹤的30個行業，各行業組成等權重指數，有六成的升幅超過兩成、跑贏大市。家居用品、工業製品、內房、農業及水務、軟件服務、科技器材、醫藥保健上半年最多升逾三成，但普遍高位回落，或反彈未能重返高位，只有內房半年升兩成，僅次於累升近三成。

此外，上半年紡織及服飾、家居用品升近兩成，消費股明顯受捧。部分行業表現低迷，本地零售服務、公共事業、中資電力上半年最多升約一成，其中本地零售服務、中資電力半年跌2%、3%。

資金取強不取弱 短線博冷吼出錯率高

不過，即使行業強勢，但股份表現強弱也不一，如內房股，新城發展（1030）半年倍升，融創（1918）升五成，恒大（3333）跌逾半成；行業另一焦點是物管股，碧桂園服務（6098）、中海物業（2669）分別升四成半及八成。食品、服飾紡織業情况相似，頤海（1579）倍升，澳優（1717）、青島啤（0168）升八成及六成，達利（3799）卻跌一成；服飾股李寧（2331）倍升，波司登（3998）、安踏（2020）升四成，裕元（0551）、新秀麗（1910）跌約一成半。

強勢行業除極強勢股份外，部分表現較溫和可取，如食品股統一（0220）、康師傅（0322）、蒙牛（2319）；服飾紡織安踏、申洲（2313）；家品創科（0669）、TCL電子（1070）。至於今年上半年曾大漲的工業製品、農業及水務、軟件服務、科技器材、醫藥保健行業，當中，中聯重科（1157）、濰柴（2338）、萬洲（0288）、美團（3690）、中國鐵塔（0788）、中生製藥（1177）皆強勢。至於藍籌股，平保（2318）、友邦（1299）、港交所（0388）、港鐵（0066）、領展（0823）。

誠然，單是今年上半年，上述的股份屢在本欄中出現，了無新意，但這正正反映市場狀况，資金取強不取弱，形成強者愈強現象，博低殘或冷吼，往往只是極短線且出錯率高。

料第三季整固後向上 吼高啤打值藍籌

鑑於預期第三季有機會整固後向上，屆時風險胃納改善，或有利低撈股反擊，由於撈低殘股難度高，可以由藍籌股入手，部分高啤打值藍籌股今年上半年表現低迷，如吉利（0175）、瑞聲（2018）、建行（0939）、銀娛（0027）今年上半年跌3%至升7%，可以留意大翻身迹象。

[劉思明 數據尋寶]