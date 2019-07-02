經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

下一篇 上一篇

張兆聰﹕小注吸玖紙 中長線勝算高

【明報專訊】習特會前夕，恒指跌近200點後回穩。執筆時會面已結束，特朗普指會議極好且勝預期，美國不再加徵新關稅，但中美雙方仍未各自發表聲明，結果與市場預期的無協議但同意繼續談判差不多。只要關稅戰沒有升級，對市場已算是利好。筆者覺得市場某程度上已適應了中美關係緊張，對股市影響會逐漸減弱，經濟和企業盈利將主導後市，低估值的周期股份，中長期而言有不俗的值博率。

回顧過去兩個月，中港股市5月份暴跌而反映中美談崩，但可能是憧憬雙方由全面開戰轉為打打談談，又或者市場發現貿易戰對不少股份和行業的影響沒想像中大，又或者是估值已作出調節，6月份股市又回升，港股更是創2000年來最佳的6月份表現。展望第三季以至下半年，貿易戰未必對股市影響那麼大，市場都習慣了與之共存，更重要的還是經濟走向。經過4、5月的走弱後，6月份出現回穩，個別周期行業也見回暖，紙業股可留意。

中美關係對股市影響減弱

紙業股過去兩年處於大型下跌周期。一方面，中國收緊廢紙進口，整個行業一下子或者根本無法找到同樣廉價的替代，成本顯著上升，另一方面是中美貿易戰下整體需求偏弱，再加上早兩年（2016/2017年）時經濟景氣，大廠在增加產能比較積極，現在開始陸續投產，一下子供應增、需求弱、成本升同時出現，全行業步入寒冬。龍頭玖紙（2689）截至2018年12月底止中期純利便大跌43%。由於廢紙進口限額會愈來愈少，成本仍在上升，需求至今也未見明顯復蘇，即使市盈率只有5、6倍，股價也完全無法轉勢，筆者推介了幾次也是無功而回，股價仍在尋底。

產業資本增持低市盈率 股價上升空間巨

但有時候估值底會先於盈利底。當市值遠低於產能重置成本，企業寧願併購也不會新增產能，市場消化興建中的新增產能後，行業就會出現轉勢。內地上市的博匯紙業近日公告稱，被寧波亞洲紙管紙箱有限公司舉牌，持股比例達5%。有分析指博匯紙業目前約350萬噸的造紙產能的重置成本，與公司僅約50億元人民幣的市值之間存在明顯估值差，意思即收購產能較自行建設更為划算。事實上，玖紙兩年前計劃新增200買噸產能，所需資本開支就達到90億元。

一般來說，產業資本對於行業何時見底最清楚，若最低潮已出現，而現時最低的盈利又配上僅約5倍的市盈率，一旦復蘇的話，股價會出現巨大上升空間。但如上文所說，產業資本增持往往是最低點，但由最低點到行業回升前，仍要先行消化過剩產能，故參考以往經驗，由產業資本增產再到股價進入升浪，一般會有6個月至12個月的時間差。

走勢上，玖紙由2017年第3季尾見頂後展開大型跌浪，至今已差不多兩年時間，由分析員到散戶都清楚行業面對的問題。近期股價回升並開始略為升破下降軌，最終能否確認轉勢仍要觀察，但利淡因素已充分反映，中國6月份高頻經濟數據又顯示回穩，中美緊張關係又暫時不再惡化，即使暫未看到需求回升，但現階段小注逢低收集，中長線勝選頗高。

[張兆聰 還看今朝]

相關字詞﹕玖龍紙業 紙業股 中美角力

上 / 下一篇新聞

6月新盤標售75伙 佔整體比率降至5% 新指引滿月 地建會梁志堅指業界會自律
6月新盤標售75伙 佔整體比率降至5% 新指引滿月 地建會梁志堅指業界會自律
話你知：753呎3房單位 為招標門檻
話你知：753呎3房單位 為招標門檻
上半年一手成交1.15萬宗 新地會德豐最標青
上半年一手成交1.15萬宗 新地會德豐最標青
七一新盤售25伙 按年跌17%
七一新盤售25伙 按年跌17%
恒地申強拍羅便臣道舊樓
恒地申強拍羅便臣道舊樓
瑞銀 Mark Haefele﹕環球股市下半年料單位數回報
瑞銀 Mark Haefele﹕環球股市下半年料單位數回報
施羅德 Manu George﹕低息環境持續 看好企業債
施羅德 Manu George﹕低息環境持續 看好企業債
僑鑫張強生：政局緊張美料減息 金價看1500
僑鑫張強生：政局緊張美料減息 金價看1500
高息保聯匯 港難跟美減息
高息保聯匯 港難跟美減息
富二代辦幼稚園成風 謝耀陞馮康創立雋延 學費逾8萬元
富二代辦幼稚園成風 謝耀陞馮康創立雋延 學費逾8萬元
中外投資者紛收購本地幼兒教育機構
中外投資者紛收購本地幼兒教育機構
澳門6月賭收按年升5.9％ 勝預期
澳門6月賭收按年升5.9％ 勝預期
灝景灣兩房呎售1.91萬 同類新高
灝景灣兩房呎售1.91萬 同類新高
李澤楷旗下富衛 購泰國壽險業務
李澤楷旗下富衛 購泰國壽險業務
花旗伙mastercard 全球推綜合收款服務
花旗伙mastercard 全球推綜合收款服務
中美貿戰暫休兵 黑期高水385點 市場人士：不宜過分憧憬 下半年難創新高
中美貿戰暫休兵 黑期高水385點 市場人士：不宜過分憧憬 下半年難創新高
A股開盤大漲 5G概念股勁升
A股開盤大漲 5G概念股勁升
金茂源：一帶一路商機 抵消歐美出口減
金茂源：一帶一路商機 抵消歐美出口減
IDG能源：正籌組能源基金擴大投資
IDG能源：正籌組能源基金擴大投資
回應Prosper索償 中國全通：全力捍衛立場
回應Prosper索償 中國全通：全力捍衛立場
津上機床：業務略受貿易戰影響
津上機床：業務略受貿易戰影響
全球保險：中國壽險市場10年超美
全球保險：中國壽險市場10年超美
張兆聰﹕港股7月翻身幅度有限
張兆聰﹕港股7月翻身幅度有限
環球數據前瞻
環球數據前瞻
中美復談 標指創新高 道指早段曾升250點 蘋果英特爾領漲
中美復談 標指創新高 道指早段曾升250點 蘋果英特爾領漲
內地用戶轉用國產機 蘋果擬推特色版iPhone
內地用戶轉用國產機 蘋果擬推特色版iPhone
油組擬延減產9月 國際油價升逾2%
油組擬延減產9月 國際油價升逾2%
金子：盈利能力佳 中海外購19400
金子：盈利能力佳 中海外購19400
蔡金強﹕G20有驚喜 短線可加倉
蔡金強﹕G20有驚喜 短線可加倉
吳清發﹕MPF可扣稅自願供款靈活性較高
吳清發﹕MPF可扣稅自願供款靈活性較高
楊書健﹕擔當旗艦企業 統一中國匯聚人才資源
楊書健﹕擔當旗艦企業 統一中國匯聚人才資源
李聲揚﹕睡着賺大錢 清醒反危險
李聲揚﹕睡着賺大錢 清醒反危險
謝偉銓﹕善用地下空間 開拓更多功能
謝偉銓﹕善用地下空間 開拓更多功能
陳政生﹕李寧業績大躍進 可逢低吸
陳政生﹕李寧業績大躍進 可逢低吸
黃德几﹕凱知樂走勢改善可吸
黃德几﹕凱知樂走勢改善可吸
許繹彬：7月大市料續波動
許繹彬：7月大市料續波動
月供股債混合基金800元入場 跟月供股票或基金 各有優劣
月供股債混合基金800元入場 跟月供股票或基金 各有優劣
陳增濤：Domaine Maillard罕見Corton干白
陳增濤：Domaine Maillard罕見Corton干白
謝紹榮：炒減息也要有常識
謝紹榮：炒減息也要有常識
陸振球﹕美廢物處理股 波動市穩升
陸振球﹕美廢物處理股 波動市穩升
陸振球﹕做好資產配置 比測中市更重要
陸振球﹕做好資產配置 比測中市更重要
林少陽﹕中美若無壞消息 港股料穩
林少陽﹕中美若無壞消息 港股料穩
技術取勝：嘉里物流升穿降軌
技術取勝：嘉里物流升穿降軌
看圖析市：恒指向上目標29450點
看圖析市：恒指向上目標29450點
潘迪藍：美元轉勢回落 美債或有泡沫
潘迪藍：美元轉勢回落 美債或有泡沫
蘇沛豐﹕盈利料續溫和增長 旺旺現價可吸
蘇沛豐﹕盈利料續溫和增長 旺旺現價可吸
李順威：比特幣大升7原因
李順威：比特幣大升7原因
劉思明﹕2019年下半場攻略
劉思明﹕2019年下半場攻略
何啟聰：友邦高位有阻力 看淡Put 29024
何啟聰：友邦高位有阻力 看淡Put 29024
望突破70元關 美團Call 14264
望突破70元關 美團Call 14264
小米頻回購 留意購19223
小米頻回購 留意購19223
周顯﹕拒絕再受侵侵欺騙
周顯﹕拒絕再受侵侵欺騙
何國良﹕執行力定勝負 慎選內地物管股
何國良﹕執行力定勝負 慎選內地物管股
張佩儀：選公私營年金 衡量兩因素
張佩儀：選公私營年金 衡量兩因素
王弼﹕美晶片股之夕陽無限好
王弼﹕美晶片股之夕陽無限好
曾淵滄﹕拋開政治 要看企業上市價值
曾淵滄﹕拋開政治 要看企業上市價值
湯文亮：十賭只得一騙
湯文亮：十賭只得一騙
陳永傑：由付從價稅置業說起
陳永傑：由付從價稅置業說起
廖偉強：年輕人需要奮鬥精神
廖偉強：年輕人需要奮鬥精神
布少明：買樓要兵貴神速
布少明：買樓要兵貴神速
李志成：轉按需留意按息走勢
李志成：轉按需留意按息走勢
郭思治．推介股份：澳博控股（0880）
郭思治．推介股份：澳博控股（0880）
梁冠業．推介股份：瑞聲科技（2018）
梁冠業．推介股份：瑞聲科技（2018）
李嘉廉．推介股份：招商銀行（3968）
李嘉廉．推介股份：招商銀行（3968）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
盧楚仁：7月注意3件事
盧楚仁：7月注意3件事
龐寶林：中國債券崛起
龐寶林：中國債券崛起
香島 郊野公園為鄰
香島 郊野公園為鄰
盈翠半年40宗成交 按年升15%
盈翠半年40宗成交 按年升15%
15分鐘眼底檢測 評認知障礙風險
15分鐘眼底檢測 評認知障礙風險
人口老化 患認知障礙症趨增
人口老化 患認知障礙症趨增