蘇沛豐﹕盈利料續溫和增長 旺旺現價可吸

【明報專訊】上半年恒指反覆升一成，踏入下半年，中美關係仍是最大變數，加上美國經濟衰退的憂慮愈逼愈近，且看聯儲局減息能支撐股市多久。周期行業如手機設備、內房、汽車、水泥等，應不乏炒波幅機會，較穩健的中線策略應以高息防守股為主，加上非周期性消費股如運動服裝及食品股。食品股亦要慎選，例如同屬香港餐飲股，翠華（1314）盈利大跌逾九成，之前5年盈利倍升的大快活（0052）盈利倒退一成多，反而盈利連跌3年的大家樂（0341）重回正軌，各自業績的優劣反映於股價表現。
股價反映餐飲股業績優劣
食品股旺旺（0151）於6月中公布的業績不俗，本年度盈利料溫和增長，現價可吸納。截至3月底之2019年度，旺旺盈利按年升12%，符合預期。我們估計2020年度盈利按年增長9%，主要由毛利率擴張1.5個百分點帶動，毛利率料將擴張的原因包括增值稅由16%下調至13%、管理層預期奶粉及包裝材料之單位成本於未來兩季下跌，以及產品平均售價於首季調高約5%。
旺旺調整了派息政策，予人更大信心。2019年度派息比率（連特別股息）為83%，與2018年度相若，但特別股息減少、基本股息增加。若單計基本股息，派息比率由49%大增至71%，反映管理層對盈利前景及財政狀况有信心，可維持較高派息水平。管理層預期2020年度派息比率約為70%至80%，今年預測股息率4.3厘，預測市盈率18.3倍，與5年平均相若。
旺旺調整派息政策 證高層信心
業績後股價反覆上升，上周以大陽燭突破「頭肩底」頸線後，後抽整固，消化了超買壓力，中線量度目標7.2元，5.9元止蝕。