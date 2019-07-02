潘迪藍：美元轉勢回落 美債或有泡沫

同樣地，現在幾乎每個國家的央行行長都會說：（1）希望看到較高的通脹；（2）在通脹上升之前，將會按兵不動，以及（3）當通脹一如所料回升時，可能會讓它繼續上升一段時間。

然而，市場似乎不相信通脹會上升這個說法，投資者反而繼續爭相搶購債券。若以過去10年的平均通脹來計算，10年期美國國庫券現時的實質孳息率只是0.34厘，全球有超過11萬億美元的債券的實質孳息率都是負數。

人幣貶值全球經濟放緩憂慮重燃

債券牛市再出現，只是市場不相信官方說法的最新例子。其實，類似的情形已曾經出現過多次，近幾星期的例子就包括：

（一）市場再次擔心人民幣貶值。5月5日，中美貿易談判出現轉折，美國態度突然來個180度轉變，就曾經引致人民幣被溫和拋售。當時，投資者開始憂慮，如果中國被迫在經濟增長下滑和貨幣貶值兩者間作出選擇，它將會選擇盡量保持經濟增長，而讓人民幣貶值。因此，市場憂慮人民幣匯率可能會下跌，引發全球性的通縮。

（二）憂慮全球經濟增長下滑。特朗普早前威脅，除非墨西哥加強攔截偷渡者，否則將會對墨西哥出口美國的貨品開徵高關稅之後，市場憂慮情緒即時升級。這表明，特朗普甚至喜歡將關稅武器應用於解決貿易糾紛以外的事情。它亦顯示了，沒有一個美國貿易伙伴是真正安全的。以往人們曾經認為，隨着美國與墨西哥及加拿大達成貿易協議，墨西哥將會受惠於中美貿易戰。但現時看來，特朗普為人相當善變，在美國的貿易政策清晰和明朗化之前，商界領袖都會感到困惑和恐懼。這還可能會引發環球資本開支下跌，以及失業率上升。

（三）憂慮科技泡沫。美國正向中國發起一場科技戰。正如過去兩次歐洲大戰，任何生活在法國東北部的人都會告訴你，將自己的國土作為戰場是很痛苦的。美國在這場衝突中，將其科技優勢作為遏制中國大陸的前線和主要手段，這反而會令內地企業加大力度，要減少對美國供應商的倚賴。

憂慮歐元區現銀行危機

對於美國的科技產品生產商來說，這其實會構成雙重打擊。一方面，因為美國政府的出口管制，它們的出口業務即時就會出現萎縮。另一方面，長期來說，它們將會面對一些由內地政府資助的新競爭對手的威脅。與此同時，美國司法部似乎又正在加大力度，調查一些科技巨擘是否涉及壟斷。（這可能和下屆美國總統選舉有關，目的是確保這些科技巨擘更加努力保持政治中立。）而無獨有偶，近期Uber、Lyft、Pinterest等招股上市（IPO）表現都未如理想。這表明，美國整個科技融資行業可能已經盛極轉衰。

（四）憂慮歐元區出現銀行業危機。歐元區銀行的總市值大約等於美國摩根大通（JP Morgan），即是大約3500億美元。對於一個生產總值媲美美國、經濟增長很大程度上取決於銀行信貸的經濟體來說，這是相當尷尬的。當然，歐洲銀行業長期處於低迷狀態，其實是源於歐洲央行的負利率政策。但隨着它們的股價繼續見新低，投資者憂慮，歐洲可能即將出現新一輪的通縮。

（五）相信美元會再次走高。綜合來看，英國無協議脫歐、歐元區銀行陷入困境、歐洲央行繼續低利率政策，以及中國經濟增長放緩等可能性都在上升，令美元有條件再上升。

美元是否強勢 通縮關鍵

正如我之前所說，美元是否強勢，是通縮出現與否的關鍵因素。美元強勢通常都會引致新興市場的經濟增長放緩以及資產價格下跌。美元強勢也會令美國製造業增長放緩，以及商品價格下跌。因此，隨着美元看來爆發新一輪升浪（以及油價下跌），市場參與者通常都會爭相購買美國國庫券，令後者價格上升。

然而，美元在過去一星期不但沒有向上突破，反而開始回跌。以往大家的共識是，在幾種主要貨幣當中，美元仍然是最少缺點的，所以美元被看好。但最近一些重要事態發展，令美元有理由轉弱：

美元轉弱 有迹可尋

首先，通過各州聯邦儲備銀行行長的聲明，已經可以確認，美國聯儲局在利率問題上的立場偏鴿；其次，儘管中國人民銀行行長聲稱，沒有對人民幣匯率定下任何特別指標，但7元人民幣兌1美元的匯率就是它要緊守的紅線；加上，對中國、印度、日本、歐元區以及其他石油進口地區來說，油價下跌是好消息。但對美國來說，卻不那麼令它興奮，因為美國快將成為淨能源輸出國；最後，美國科技行業的表現，可能會令外國資本減少流入美國。畢竟，沙特阿拉伯王儲在Uber和Tesla的投資失利之後，他是否還會將更多資金投入美國下一隻獨角獸？

對於美國債券市場來說，美元是否強勢很重要。因為強美元會令美國國庫券顯得較吸引；相對來說，若美元疲弱，美國國庫券就較難吸引外國人持有。

以目前的情况來說，持有10年期國庫券的歐洲或日本投資者因為其本國負利率問題，很難去對冲貨幣風險。因此，過去幾個月，大多數擁有美國國庫券的外國人都選擇不去對冲貨幣風險。當美元升值時，長揸美元國債當然是最好的做法。但是，若美元開始回跌，外國人是否會傾向於套現美國國庫券並同時賣出美元？

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]