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林少陽﹕中美若無壞消息 港股料穩

【明報專訊】周二見報時，「習特會」應已圓滿結束。報筆之時仍然未知結果。一般相信，雙方不大可能達成任何具體協議，只要不是關係再度破裂，預計市場周二開市將不會有太大反應。

上周五剛好是半年結。回顧過去半年，大市在極度悲觀之中見底回升，即使第二季中段受美國禁制科企出口重要半導體晶片予華為而一度急挫。然而，大市在氣氛低迷的6月初重展升浪，即使期間香港爆發大型「反修例」運動，甚至一度有部分港人因對前途感到憂慮而有撤資的案例，亦無阻港股繼續上試高位。

7月港股可稍看高

純以6月份市場對負面消息的反應來看，剛過去的6月份，港股表現出頗為柔韌的抗跌力。假如剛過去的周末，「習特會」沒有新的壞消息爆出的話，預期大市在經過一輪反覆之後，在全球展開新一輪量寬的大前提下，7月份港股仍可稍微看高一線，惟要突破4月份高位，需要假設中美關係在今年餘下時間出現一段「休戰期」才行。

在雙方關係仍然充滿變數的當下，投資者與其嘗試猜度兩個你估佢唔到的男人下一步會點做，不如專心做好個別股份的分析及研究工作。假如全球重新量寬的預期沒有逆轉的話，市場遲早會對政治事件免疫（個別受影響行業及股份除外）。

回顧上半年，恒指大約升了10%，獲MSCI加大環球新興市場指數權重的A股表現更勁，上證上半年近20%，較受外資青睞，以民企為主力的深證更漲逾26%，在全球16個主要指數上半年漲幅統計中排名第一。雖然過去10年，A股指數表現乏善足陳，國內其實仍然有不少做實事的上市股份，不斷透過產品創新、生產流程改良、改善客戶服務體驗等，獲得愈來愈多國內以至全球消費者的認同。

關稅確實可以改變若干消費者行為，但是這些切切實實的產品及服務質素優化工作，不會因為中美兩國關係變質，而令到消費者完全視而不見，那些專注本土市場、生產原料毋須依賴美國進口的生產或服務供應商，更加完全不受中美關係所影響。正如本港過去1個月發生的不幸政治糾紛一樣，投資者在激情過後，必須重拾理智，細心想想如何在當前的政治生態之下，繼續過好自己的日常生活。

大快活業績實不差

上周曾提過的大快活（0052），股價在業績公布後遭市場拋售。細心分析大快活的全年業績，表現當然是未盡人意，但亦不是如表面看的那麼差勁。扣除非現金開支，大快活全年經營現金流僅微跌了不夠900萬元或2.7%，主要因為期間員工成本按年增加了5850萬元！加薪幅度很高嗎？每名員工平均工資，每月不過加了870元或6.5%至14333元而已。股東可能不滿意，但作為市民，讀者應該給個Like大快活管理層，因為他們是良心僱主。

大家樂（0341）剛公布的業績較佳，部分得益於之前幾年營運效率差勁，給予管理層較大的改善空間，在低基數之下，較容易做出較佳的按年表現而已。筆者兩隻股份都沒有任何持股。如果現在一定要我二揀一，我仍然會站在良心僱主那一邊。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

相關字詞﹕大家樂 大快活 量化寬鬆 習特會

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