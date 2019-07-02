陸振球﹕做好資產配置 比測中市更重要

有投資高手曾教過筆者，長線而言，能保持投資好成績，做好資產配置遠較猜對巿况更重要，投資決定從沒有百發百中這回事，但如資產配置做得好，往往能達到「進可攻、退可守」，長線下來會有較滿意的成績。

筆者多年來頗佩服中原地產老闆施永青的投資方法，就是所謂「四三二一」的投資配置，即四成投資於地產，三成在股票，兩成放在債券與現金，一成買黃金做保險，而當某資產因漲價而令資產組合比例提升，便透過減持套現得到的資金投入到比例變細了的部分，比方說，如因樓價急升令「磚頭」價值比例升至五成以上，便可賣樓將資金轉投股票、債券或黃金等，以令到資產配置重新回到大約「四三二一」的比例。

有關做法的好處，乃是相關類別的資產價格大升以後，便可減持以降低風險，同時可吸納相對低水的資產，既可平衡風險，卻又不會將個別資產完全清倉，享受不到繼續升值的好處。當然，這種方法不能讓你賺到盡，但當財富累積到某階段，賺到盡已不是最重要，而是要更專注於回報與風險作出合理的平衡。近年巿場波動加劇，「四三二一」的投資方法，或值得大家考慮。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]