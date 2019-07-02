陸振球﹕美廢物處理股 波動市穩升

例如美國總統特朗普上台後，往往不按牌理出招，便令人不知何時買升買跌的好。宏利資產管理最近一份研究報告便引用了「美國經濟政策不確定性指數」和「中國經濟政策不確定性指數」，指出自特朗普「搞搞震」、尤其是發起貿易戰後，中美的經濟政策不確定性明顯飈升（圖1），如靠猜度政策走向如何影響大巿做投資決定，隨時會左一巴、右一巴！

宜吼少受大巿影響股份

筆者認為，應對之道不如尋找一些少受經濟大氣候影響，而又配合新興潮流的股份，更可能跑贏大巿之餘，亦可減少受大巿波動影響。美國於1976年通過了《資源保護與回收法》（RCRA），該國的固體廢物處理行業隨之興起，但行業競爭也不小，多年以後，相關的龍頭企業漸取得壟斷地位而業績亮麗，當中美國廢物管理公司（Waste Management Inc，紐交所上巿代號：WM）的股價2009年初曾低見22.1美元，至上周創新高曾高見117.54美元，10年時間累升逾4.3倍（圖2），且升勢穩定，極少受經濟波動的影響，值得留意，或可候低吸納。

近年股巿波動，貿易戰乃是主要原因之一，但廢物處理是在經濟好或差時都要做的，所以WM這隻股票頗適合不喜歡追求大上大落的長線投資者，而其股息率雖只有1.77厘，看似不太吸引，但當美國10年期債息隨時可跌穿2厘的時候，此不利因素亦已淡化。

[陸振球 投資超限戰]