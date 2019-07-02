謝紹榮：炒減息也要有常識

不經不覺，港股魔咒三部曲：「五窮六絕七翻身」，轉眼已走到第三部。回顧今年，五窮應驗但六不絕，那麼7月份是「蜈蚣彈」抑或是「千斤墜」呢？筆者未敢瞎猜，不過7月份是傳統旅遊旺月，這一點倒是可以肯定。

提到旅遊，日本是不少港人旅遊熱點，起程前兌換一些日圓傍身是常識吧！不過，今年埋怨日圓升值不合時，令他們損失了多碗拉麵的聲音卻特別多。

環球政局不穩 日圓升值

過去兩月，中美貿易談判觸礁、英國硬脫歐機會增加等政局不穩定因素，導致日圓頓成投資者避險天堂；加上，自美國再次掀起減息預期後，美匯指數便從4月下旬約98水平回落至近日約96水平，而期間美元兌日圓從約112跌至107.5，日圓升值近4%。

除了日圓外，近期債券也成為了熱門避險選擇。當中最有趣的相關消息，莫過於坊間以減息為由，臆斷持有大量債券的壽險公司，可藉減息周期而大賺一筆，並藉此把保險公司股價炒上。筆者管理保險公司資產多年，對於保險公司的投資策略也可算是專家。一般穩健的壽險公司，為了維持公司良好償付能力，他們投資債券的動機，絕大部分都是為了配對保單負債，而不是為了投機利率走勢。同時，通常保險公司亦只會選擇持有優質投資級別債券，這類債券的信用利差不算高，試問以現時美國極低息水平，何來賺大錢機會？

無可否認，按目前情勢，投資債券基金作「泊岸基金」避險屬不錯選擇，然而假若投資者仍期望債券基金長遠表現，能與十多年前的債券基金媲美的話，就有點不切實際了。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]