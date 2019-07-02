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陳增濤：Domaine Maillard罕見Corton干白

【明報專訊】從勃艮第博丘（Côte de Beaune）的紅酒重鎮博納（Beaune）沿着地區公路向北行駛，左手邊會見到一個戴着深綠色帽子似的一大片山坡，這就是兩戰期間發起勃艮第品酒騎士團（Confrerie des Chevaliers du Tastevin）Camille Rodier曾美譽為「饕餮之王」的頂級葡萄園（Grand Cru）的 Corton所在地。

Corton山給當地人視為神話的山崗，山頂的深綠色來自松樹林。在350公呎的高度已經不適宜種植葡萄，而且山頂的樹林可以保護朝向東南陡斜山坡稀薄土壤的流失。這山坡150公頃的葡萄園都是勃艮第的頂級園，朝向正東的是Corton頂級園，在上世紀勃艮第的歷史裏，Corton的干紅與夜丘（Côte de Nuits）的Chambertin或Vougeot齊名，但英雄氣短，近年來它的名字卻被消費社會有點忽略了，價格遠遠落後。

酒標複雜 頂級園干紅鮮為人知

「我酒莊這瓶Corton干白你就拿回家慢慢品嘗……」Domaine Maillard莊主Pascal Maillard似乎在他酒莊19公頃葡萄園中，對這款Corton Grand Cru干白情有獨鍾。Corton是博丘唯一的干紅頂級園，面積90公頃，也是勃艮第最大的頂級園。還有一個特別的地方，它是勃艮第僅有的既生產干紅又生產干白的頂級園，但干白十分罕見只佔產量不到百分之五。Corton頂級園紅酒近年來鮮為人知的另外一個原因，和它複雜的酒標也有關係。Corton頂級園的干紅有權利寫上它風土的名字，但干白卻沒有。Pascal Maillard送給我的這瓶干白產自風土叫Renardes的葡萄園，酒標上只寫Corton，但他釀造的干紅的酒標上卻是Corton Renardes。其實是同一個頂級園紅酒，相信自命勃艮第紅酒專家也會弄糊塗了吧。

前兩天曾在亞洲金融界叱吒風雲的米高到訪，就順手開Domaine Maillard的Corton干白招待。金融界多年來一直都是國際間名牌紅酒的最強勁的消費族群，當然大家就東拉西扯起來：「聽你細數勃艮第Corton紅酒的神話，這款2016年的Corton頂級園Renardes風土的干白果然是不同凡響。口感非常細膩豐富，似乎是蜂蜜的滋潤，精緻和勁道共舞。」米高嚷着吃芝士要來一瓶干紅，可惜家裏沒有同一個Renardes頂級園的，實為美中不足。

新型冷戰上演 港臨史上最大動盪

最近媒體的關注都集中在日本大阪上演的中美領導人習近平特朗普的延長會議上。其實中美一年來的所謂貿易戰，只不過是美國面對世界政經格局巨變所採取應對策略的一個開端而已。原因是中國進入世貿組織之後經濟的崛起，才讓美國發現中國的政治現實和西方民主政治之間差異是如此尖銳，美國前景已遭遇到生存的巨大威脅。G20只是給予中美雙方一次在國際舞台表演，走向新型大國另類冷戰已經躍上枱面。香港面對有史以來最大的動盪前景。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]

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