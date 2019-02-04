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月供股債混合基金800元入場 跟月供股票或基金 各有優劣

【明報專訊】政府早前推出強積金可扣稅自願性供款，可扣稅合資格延期年金等，鼓勵港人儲蓄為退休作準備，但如果市民只是計劃作短期儲蓄 ，坊間上也有不少選擇。御峰理財旗下網上基金買賣平台iFund，推出新儲蓄投資產品iSaver，由股債基金組合而成，按生命周期調整組合比例，入場費每月800元。同樣是月供，今期超市就比較一下，iSaver與月供基金的分別。

明報記者 王俊騏

iSaver某程度也是一種月供基金，但是由環球債券基金及股票基金組合組成，隨投資限期接近，債券基金比重會慢慢上升以減低風險。該產品會按投資者風險承擔能力，每年自動調整股債基金比例，亦會按市況每月進行一次調整，產品暫時包括各5隻股票和債券基金。公司其後更計劃推出iSaverAI，由人工智能根據投資者年齡和目標等，訂立投資組合。

鼓勵儲蓄習慣 最少追貼通脹

政府推出可扣稅的強積金自願性供款，以至延期年金，但分別要到65歲和50歲以上才可提取。iSaver投資限期則為2年至57年，iFund首席市務官甄振濤認為，產品適合期望作短期儲蓄如年期約5至10年，以及有目標地儲蓄如計劃買車的人士。

他期望鼓勵市民有儲蓄習慣，產品目標最少要追近本港通脹，但不設保證回報率。

費用方面，iSaver不收認購費一世免佣，每年管理費為組合總值0.75%，會按月收取。如果在供款兩年內取消戶口，會收取1%費用或500港元 ，如年度供款額少於9600元，則要收取固定年費375元，但平均組合總值維持5萬元以上則不適用。

純基金投資計劃 只能供1隻基金

其實市面上各大銀行都有月供基金計劃，但與iSaver性質上有所不同，後者為基金組合，前者則是月供單隻或以上基金。坊間月供計劃主要分兩類，分別是投資與保險相連，以及純基金投資計劃，後者一般設每月最低供款額1000元，亦即如果投資者只有1000元預算，最多只能供一隻基金。

參考本港五間主要銀行的月供基金計劃，分別是匯豐、星展、花旗、恒生和中銀香港，以匯豐基金選擇最多，覆蓋全數零售基金，其他則為逾100至500隻。收費方面，基金管理費、信託人費和表現費等，一般會直接反映在基金價格上，而買賣時則需付的交易費用，主要是認購費、轉換手續費和贖回費等。

基金認購費介乎1%至3%

市面上月供基金的認購費介乎1至3%，並以股票基金收費較高，而基金間的轉換費則一般為0.5%至1%。贖回費則多根據購買年期長短而定，年期愈長則費用會遞減，但一般只有部分基金收取，普遍會在投資者購買時便先收取認購費。同樣地，除了個別銀行外，如投資者在計劃開始一至兩年內取消，一般都不會收取額外的手續費。

提到月供，月供股票計劃也受到很多投資者歡迎，透過平均成本法分散風險，而且門檻較低，適合欲買穩定藍籌股，卻不能付高入場費的投資者。香港主要銀行的月供股票計劃，每月入場費門檻都是1000元，與iSaver和月供基金相近，而佣金一般都是供款0.25%，當中又以中銀可選擇的股票數量最多，但設最多可月供股票數量限制。

綜合而言，同樣的入場費，月供基金有基金經理管理，並可分散投資到不同市場，適合沒有太多時間分析和買賣個股人士，但所需費用亦會較月供股票高。iSaver入場費又較前兩者略低，由股債基金組成，投資組合更為多元化，但暫時所包含的基金數量則較少。

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