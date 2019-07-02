許繹彬：7月大市料續波動

筆者得悉以上消息時，亦以為招行等中資銀行，正面對沒有遵從美國對朝鮮制裁的調查，更擔憂這些中資銀行會否步中興（0763）、華為的後塵，亦不禁猜測此舉是否美國在G20峰會前夕增加籌碼的手段。

不過，被捲入事件的三家銀行亦馬上作出澄清，其中浦發行表示，事源美國司法機構在對客戶調查時，要求浦發行直接提供資料，但根據有關法規，任何組織、個人或者其他實體均不得在未經許可的情况下，向境外提供相關的客戶資料。筆者相信，在三家並無違反制裁法律下，清算美元的業務不太可能被切斷。

六絕雖破 貿易戰左右恒指

話說回來，回顧5月，五窮魔咒響起，港股由3日的高位30081點大跌超過3200點，可謂由頭跌到落尾；正當市場滿以為港股會於6月繼續向下尋底，卻「柳暗花明」，整月累升逾1600點，六絕魔咒一下子得以破解。綜觀今年上半年，恒指亦錄得2969點的升幅，總算交到不錯的成績表。至於是否應驗傳統智慧「七翻身」，筆者相信7月大市依然會較為波動。雖然筆者截稿之時G20峰會結果尚未出爐，但預料習特會談判結果很大機會是「取得良好進展」，但仍需時間繼續商議，畢竟兩國現時無論反枱還是短時間內達成協議機會都相對小，所以中美談判將繼續左右大市走向。

不減利率 港股會調整

至於對於減息預期，雖然上月下旬美聯儲議息有放鴿迹象，但如果港股在憧憬下利率仍然維持不變，相信會有一番調整，尤其是現時美國經濟及美股表現仍未算太差，7月減息反而過於急進，因此筆者傾向美聯儲7月未有需要降息，但今年減息的機會十分高。不過，降息預期看似對股市的一大利好消息，但投資者需要注意的是，減息憧憬其實炒不了多久，畢竟利率與經濟狀况是相互依存，而且利率亦非影響經濟的唯一因素，所以當現時全球債務及衍生產品已創新高，各央行已盡所能採取寬鬆政策，若之後息口減無可減，經濟隨時會更一蹶不振。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]