黃德几﹕凱知樂走勢改善可吸

【明報專訊】凱知樂國際（2122）為內地最大玩具零售商，2018年度受到中國經濟下滑，以及全球貿易摩擦升溫影響，集團收入19.54億元，按年上升5%，其中玩具產品收入增長7.3%至18.56億元。整體毛利率下跌3個分點至43.5%。銷售、分銷及一般行政開支總額大幅增加22.9%，以及股份支付款項（包括董事及其他員工）及淨匯兌虧損亦有所增加，導致去年度盈轉虧，錄得虧損9757萬元，經調整EBITDA為蝕450萬元。
內地人均收入增加，帶動消費升級，新一代父母更願意花費在孩子身上。另外，目前部分玩具不僅局限於兒童，不少成年人童心未泯，兼且備有消費能力，因此Kidult市場增長潛力亦不容忽視。截至2018年12月底，集團在內地44個城市，共有257間獨立零售店，並設有519個寄售專櫃，另外有931個分銷商，涵蓋額外超過3000個零售店。
引入國際品牌 拓展高端市場
另外，集團早前引入國際品牌玩具店FAO Schwarz（FAO），首間亞洲旗艦店已在北京開幕，該店佔地3萬平方呎，位於核心商圈國貿商城內，有助進一步擴展市場份額，尤其拓展高端玩具零售市場。至於網上商店，已於天貓、京東和小紅書等第三方營運的線上平台，推出集團代理的11家品牌旗艦店；於2018年12月底，集團共有22家線上商店。
走勢上，3月14日升至0.61元遇阻回落，形成下降軌，近日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢有望改善，可考慮0.3元吸納，反彈阻力0.4元，不跌穿0.27元續持有。