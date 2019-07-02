黃德几﹕凱知樂走勢改善可吸

內地人均收入增加，帶動消費升級，新一代父母更願意花費在孩子身上。另外，目前部分玩具不僅局限於兒童，不少成年人童心未泯，兼且備有消費能力，因此Kidult市場增長潛力亦不容忽視。截至2018年12月底，集團在內地44個城市，共有257間獨立零售店，並設有519個寄售專櫃，另外有931個分銷商，涵蓋額外超過3000個零售店。

引入國際品牌 拓展高端市場

另外，集團早前引入國際品牌玩具店FAO Schwarz（FAO），首間亞洲旗艦店已在北京開幕，該店佔地3萬平方呎，位於核心商圈國貿商城內，有助進一步擴展市場份額，尤其拓展高端玩具零售市場。至於網上商店，已於天貓、京東和小紅書等第三方營運的線上平台，推出集團代理的11家品牌旗艦店；於2018年12月底，集團共有22家線上商店。

走勢上，3月14日升至0.61元遇阻回落，形成下降軌，近日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢有望改善，可考慮0.3元吸納，反彈阻力0.4元，不跌穿0.27元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]