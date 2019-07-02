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陳政生﹕李寧業績大躍進 可逢低吸

【明報專訊】筆者執筆之時（上周五），中美達成協議的呼聲甚高，此將有利全球股市續見反彈。上期本欄提到，根據歷史數據，過去10年恒指7月錄得上升的次數高達8次，平均升幅近4%。目前市場一大不明朗因素或將消除，或許港股今年真的會應驗「七翻身」。

假如港股成功在7月份做好，這股升勢又可維持多久呢？我們認為，美國暫緩對中國加徵關稅，令中美貿易談判得以重啟，但不代表短期內將有實質的進展，投資者不應對此過度樂觀。而市場下一步焦點勢將落在聯儲局會否減息之上，料美國最快將在7月開始減息，屆時大市則有動力再向上推進，否則，短期將呈區間上落，難以大幅拋離100天線(約28,600點水平)，而10天線約28,200點將為初步支持。

品牌潮流創新受追捧

上周市場靜待G20峰會的最新進展，大市暫時未有明確方向，現階段宜關注個別績優股份。體育用品股李寧（2331）上周發盈喜，預期截至6月底止純利大幅增加不少於4.4億元人民幣，意味全年盈利將大升1.63倍。消息公布後，股價隨即裂口高開升逾一成，並創下3年新高。

集團業績大幅改善，主要是其品牌在自主創新、時尚方面進行了新佈局，吸引到年輕人追捧。最近集團在天貓「618購物節」上，推出了Counterflow溯系列籃球鞋，結果一開賣即被消費者瘋搶，反映集團在潮流創新方面取得不俗的成效。目前李寧市值約400億元，2018年收入為105億元人民幣，而行業龍頭安踏體育（2020）市值約1460億元，2018年收入為241億元人民幣。同類企業，相若的生產銷售成本，安踏去年的收入規模相比李寧多近一倍，但其市值竟是李寧3倍有多，反映李寧的股價有追落後空間。

股價上升趨勢已確認

而這10年間，李寧的股價可謂「來回地獄又折返人間」，最高峰時曾抵30元，最低谷時跌至6元也沒有。如今回至中位數約17元水平，建議已持貨的投資者不妨繼續持有，靜待股價再展新升浪；至於未持貨的投資者，由於集團業績續見改善，目前股價的上升趨勢經已確認，建議可採取逢低吸納策略，回至近17.2元水平可分段吸納，中長線看19.2元，穿10天線約16.2元則止蝕。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基產品開發及零售研究部主管

[陳政生 生財有道]

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