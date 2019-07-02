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謝偉銓﹕善用地下空間 開拓更多功能

【明報專訊】為解決市區街道擠迫問題，政府就發展地下空間展開第二階段公眾諮詢，並建議優先發展尖沙嘴九龍公園方案。筆者一直倡議拓展地下空間的發展潛力，以解決人車爭路及發展用地不足的問題，但重點必須做好長遠評估及規劃，讓空間得以持續發展及善用。

尖沙嘴為本港四大核心消費區之一，酒店、寫字樓、大型購物商場及住宅林立，為區內帶來大量本地及旅客人流，加上毗鄰的西九龍填海發展區陸續有基建和大型項目施工及落成，步行路面如海防道，經常擠得水泄不通，車行路面亦然，尤其柯士甸站周邊一帶，包括廣東道與柯士甸道及佐敦道交界，塞車問題已持續多時。

經過4年研究，當局最新擬在九龍公園下興建佔地約3.2萬平方米的地下空間，當中約四成為社區、康樂設施及公共空間、約三成為停車場及上落客貨設施、約三成為零售及餐飲，涉逾5萬平方米樓面，可連接港鐵站及區內多條主要街道。

面對市區土地匱乏，地下空間無疑是增加用地的一條出路，但究竟如何才能善用地下空間？發展時又如何避免犧牲地面原有的設施呢？

不應側重商業元素

活動空間往地底延伸，往往是因地面的空間難以發展，既為疏導地面的人流、車流，也為彌補地面土地不足而未能提供的所需用途設施。觀乎尖沙嘴區內的商場及地舖，不缺零售及餐飲樓面，若單以經濟考慮而從中加入商業元素，最終會否令地下與地面的設施重疊？零售餐飲帶來額外的人流、車流又會否令本來已擠塞的路面「塞上加塞」呢？

此外，方案擬建的地下空間行人通道出入口，主要設在九龍公園外圍道路，可連接港鐵尖沙嘴站，惟未能連接同區其他地標如尖沙嘴碼頭等，人流最終會否湧回地面，造成瓶頸，削弱分流效果？同時港鐵載客量又能否應付額外人流呢？此種種問題必須交代和處理。

參考港人熟悉的日本地下購物街，四通八達，早已發展成熟。而除了商業用途，其實地下空間可以有更多功能，如芬蘭的地底設有美術館、音樂廳和教堂；加拿大蒙特利爾的龐大地下城更有電影院、銀行及大學等設施。

本港的地下空間發展至今仍在諮詢階段，若一切順利，估計最快十年後才能投入運作，實在有必要急起直追。然而，由於發展地底造價相對高昂，故更需要周詳的規劃，考慮未來二十、三十年的社會狀况、需求及其他配套，不能掉以輕心。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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