李聲揚﹕睡着賺大錢 清醒反危險

德國股神科斯托蘭尼的名句是「投資者最好買入藍籌，然後服安眠藥睡上三五七年，醒來就會發現回報相當不錯，不用光顧基金經理」。科氏辭世超過20年，世界改變了不少，名言當然不能一字不漏當鐵律般照單全收，但核心思想還是正確：遠離市場雜音，多思考，多吃喝玩樂。

社交網上，友人半戲謔地提到，小弟近年1月的預測相當不錯（萬萬不能給老闆看到，否則一年只出一個月糧給我）。今年年初小弟第一篇文章，題為〈美元拆倉 看好今年港股〉，擺明看好。

結果恒指半年升近2700點，超過10%。若投資者年初睡大覺至今，應該相當滿意。但「清醒，貼市」的投資者（或炒鬼）反而危險，每天看着不同的真假資訊，絕對是人都癲。睡大覺的投資者，不會知道這半年的新聞盡是利淡，美國債息倒掛，中國經濟放緩，中美關係全面惡化，拆息升至10年新高，這些皆是事實，無半點造假或爭議的空間——但股市自有它的邏輯，照升不誤。

全球雞犬皆升 港股表現中等

陰謀論者動輒以「大戶」解釋亦可休矣。升的不止是香港股市（而小弟很懷疑每天成交近千億的市場如何操控），在小弟的雷達中，全球股市雞犬皆升，港股其實表現只是中等。A股表現更強（說好了的中國崩潰？），歐美股市均有雙位數回報（說好了的歐元區解體？），倒是亞洲（中港台外）股市最差，日韓股市回報只有單位數（後者以美元計更是原地踏步），馬來西亞更是少數見紅的市場。

還是那句：市場自有它的邏輯。小弟文章中永遠以估值為先，其他是雜音，亦提過港股估值便宜。舊調不再重彈，但想補充一點：估值永遠是相對的，亦即經濟學上的「機會成本」。經濟學家常被調侃，但「機會成本」則不難理解，就是「唔係咁，可以點？」。

美國意外減息 不投資輸通脹

今年美國國債的走勢，應該是市場意料之外，小弟也完全沒有料到。回想去年底，大家還談加息周期，供樓者負擔比率上升云云。但現在，美國短息已見頂無誤，大家只爭拗何時減，和減多少。長債債息和短息沒有必然關係（否則就不會有倒掛），但客觀事實是：美國長債債息，由年初2.7厘，跌至2.0厘——這才是環球股市強勁的關鍵。還是那句：這樣可恥的回報，是逼投資者買股票（或地產，或黃金）。不投資只能選擇保證跑輸通脹。

至於美元走勢方面，筆者預言的美元拆倉，似乎未有出現。美匯指數年初至今大約持平。相當肯定的是特朗普已打開口牌，擺明想壓低美國利息及美元。前者或多或少已做到，聯儲局的中立似乎是笑話一場，多謝特朗普為大家reality check。美元下半年似乎還是看跌。

中美又傾又砌 大選後或轉向

完稿之時，G20會議似乎是傳來好消息，雙方至少同意暫時停火。留意這不代表股市即時一飛冲天（都說股市有自己的邏輯），但至少看到特朗普還是務實的。特粉神化他也好，特黑恥笑他也好，作為政客，唯一看重的只是權力，下一次選戰。若美國真的如特朗普所言佔盡上風，關稅由中國支付，根本不用停火，難道會有「賺夠了給你賺點」的道理嗎？

未來一年，相當肯定中美還是會維持「又傾又砌」的態度（給香港政治界的提醒：手上有籌碼才可以又傾又砌），手拖手大和解並不可能。特朗普本是反覆無常，也說不定過兩天就反口——但在2020年總統大選前，似乎中美關係不會出現「黑天鵝」。畢竟特朗普仍要打其經濟牌及股市牌，未來一年股市應該還可看好——但2020年總統大選後就可能是轉向之日。活在當下，到時再談。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]