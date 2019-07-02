楊書健﹕擔當旗艦企業 統一中國匯聚人才資源

最近筆者就曾經討論統一企業旗下的統一企業中國（0220），巿值約為350億元，股息率約為3.3厘。統一中國的巿盈率約為29倍，不算便宜，但它卻是逆周期之選，可以幫助投資者分散風險。

統一中國專門經營中國內地即食麵（佔盈利39%）、樽裝茶（佔盈利27%）、果汁（佔盈利8%）等民生食品飲料。今年5月，統一企業在台灣公布季度業績，統一中國的季度盈利上升了接近五成，股價曾經炒上。外國股巿素有「漢堡包理論」，認為在經濟增長放緩之時，巿民減少開支，漢堡包快餐店等平價消費選擇反而會更受歡迎，股價亦有望做好。

產品內銷多 政治影響小

中國經濟增長速度仍然迅速，情况當然有別，但即食麵是普羅大眾都會選擇的產品，相對來說，盈利增長比較容易維持；而且統一中國的生產線都設在內地，商業模式是國內生產，國內出售，故此人民幣升跌影響較小，同時亦理應和地緣政治變化的關係不大，可以看成逆周期投資的選擇。

統一中國背後是統一企業，除了經營亞洲的食品飲料生意之外，亦經營內地、台灣和菲律賓的7-11和台灣星巴克。這些零售事業應能幫助整個集團收集零售相關數據，對開發產品有幫助。

投資大企業的附屬上巿公司，要點之一是集中在旗艦級的附屬公司；旗艦級公司在企業系內有影響力，一般公司管治質素較高，尤其是如果行業有需要，系內公司交易頻繁，投資總公司或旗艦級附屬公司的保障總比投資次要附屬公司為高。

高層選才，將好人才放到旗艦公司之中，對公司總盈利的貢獻，總會比放在小型附屬公司大。中層考慮職業生涯規劃，亦明白在旗艦公司工作比較容易建立聲望，因此在有選擇的時候，亦往往會選擇在旗艦公司工作。在次要附屬公司工作，能見度較低，而且在某些情况之下，甚至會被出售，在新東家旗下工作，又要適應新文化，又要處理合併後的事宜，工作前景未必穩定。所以企業內的人才，亦往往會流入到旗艦公司之中。

統一中國是統一企業的重要企業，例如2019年第一季，統一中國盈利3.8億元人民幣，佔統一企業的食品飲料盈利一半（約6.9億元人民幣），或佔全集團盈利兩成（17.4億元人民幣）。因此，以「旗艦投資法」來計算，統一中國亦屬合格的投資目標。

安泓投資總監

港大房地產及建設系客席副教授

[楊書健 泓觀亞太]