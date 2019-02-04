吳清發﹕MPF可扣稅自願供款靈活性較高

例子一：假設一名月入3萬元的單身人士，每月額外作1500元可扣稅自願性供款，該年度他的應繳稅款由原來的17700元減至14880元，共節省2820元稅款。

例子二：假設一名月入6萬元的單身人士，每月額外作5000元可扣稅自願性供款，該年度他的應繳稅款由原來78900元減至68700元，共節省10200元稅款。

從以上例子可見，可扣稅自願性供款在稅務上發揮的好處。

例子三：假設一名45歲打工一族，連續20個課稅年度，每年投放6萬元於強積金可扣稅自願性供款帳戶，假設每年投資回報有4%，到他於65歲退休時，可扣稅自願性供款組合價值達185.8萬元，其中包括總供款120萬元及投資回報65.8萬元，另外，節省的稅款多達20.4萬元。若以185.8萬元可扣稅自願性供款儲備計算，假設壽命85歲，意味退休後每月可額外可獲得7742元，令自己手上有更充裕資金享受退休生活。

（上述資料是根據稅務局截至2019年2月27日的2018/19課稅年度資訊而計算，有關計算結果及所有信息僅供參考。最終及實際節省的稅項及所需繳付之稅項應由稅務局確定為準。）

此外，可扣稅自願性供款的供款金額及模式十分具彈性，成員可按個人需要及財政能力，隨時增加、減少、暫停或重新供款，亦可隨時把整筆可扣稅自願性供款轉移至其他強積金計劃的可扣稅自願性供款帳戶。而視乎計劃規定，成員可選擇定期及／或一整筆供款，如宏利每月及整筆供款最低金額分別為300元及3000元，最高供款則不設上限。

選受託人要從多方面考慮

在開立可扣稅自願性供款帳戶方面，成員擁有自主權，可自由選擇心儀的受託人的強積金計劃，無須透過僱主安排。可扣稅自願性供款有其特色，至於在選擇強積金受託人時，應從幾個角度考慮，好像受託人的規模、基金選擇及表現、開立戶口的便捷性及成員專享優惠等。總結而言，想累積退休儲備，強積金可扣稅自願性供款將會是你的其中一個新選擇。

宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管

[吳清發 保險攻略]