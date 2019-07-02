蔡金強﹕G20有驚喜 短線可加倉

外有美國攪局 內有嚴刑管制

好多朋友問我對於香港遊行的看法，為何中國這個媽給了這麼多的利益輸送，而香港人還這麼鬧？事實上，國內的朋友們還是以為一切都是金錢利益決定，未必這麼絕對的，幻想不能用Google、YouTube、facebook，不能說自己想說的話（哪怕是廢話），大部分香港人應該都無法想像，香港人愛錢嗎？當然愛！可你又怎麼知道他們將錢放在第一位呢！這個當媽的，如果覺得這個孩子拿了利益還不聽話，可以試試不給利益，也要考慮誰真正拿了利益。這也可以讓香港人真正知道自己要什麼，也更公道些。

現在的市場真的是人都癲，你悲觀是嗎？很絕望是嗎？清倉了是嗎？它就給你反着來，啦啦啦！星期六，特朗普大爺就給你個驚喜，中美繼續談判，剩下的3250億美元不加徵稅了。小金人先解讀一下「特朗普G20會唔」中講話：

（1）特朗普說他對中國沒有敵意，希望兩國關係愈來愈好。否認了副總統、國務卿、其他鷹派幕僚把中國視為最大的敵人的說法，以及「美中脫鈎論」，希望美中關係愈來愈好；

（2）最重要的是，特朗普承諾「不再徵收新的關稅」，而不是市場預期的推遲或者暫緩徵收新的關稅，也沒說不收新關稅的期限。等於說，所謂新徵3250億美元商品關稅一議案終結了！或者暫時終結；

（3）歡迎留學生來美國留學。而不是他先前說的「中國留學生都是間諜」。

（4）美方願同中方達成彼此都可接受的貿易協議。一改美方原先在貿易談判中的極限施壓的霸凌態度，而特朗普也沒有強制要求中國進口多少美國產品；

（5）共同推進以協調、合作、穩定為基調的美中關係。這是用了與中國元首相同的6個字，對美中關係定調。而且也強調對台灣問題將採取尊重態度；

（6）美國公司可以賣東西給華為，當然他有提到這得符合商務部要求，可最少留了條生路給華為；

（7）雙方進行了非常好的會晤，成效超出預期，兩國經貿關係已經「重回正軌」。

老實說，還是有超預期的，第一，3250億不徵稅了，而不是暫緩；第二，華為留了個口。這兩點是實在的。不過對特朗普的態度轉變，是否會反覆多變，還須保持警惕，這哥們翻臉像翻書！可最少兩三個月消停消停。

留生路給華為 兩國經貿「重回正軌」

像小金人經常說的，現在資本市場在各國極度無恥毫無底線的量寬下，狂打嗎啡，已經失去正確預測經濟前景的功能，資本市場極度敏感，無論好消息還是壞消息。這種情况下，除非你想獨善其身，otherwise你說牛市熊市是沒意義的，順勢短炒，控制倉位，持有優秀企業，這是我的看法。

整體來說，小金人覺得短期可以加倉。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]