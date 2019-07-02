經濟
蔡金強 奧陸之聲

投資策略

下一篇 上一篇

蔡金強﹕G20有驚喜 短線可加倉

【明報專訊】又到暑假了，每天盯着讓人窒息上躥下跳的市場，還不如平常心陪陪小孩，隨便拜訪拜訪朋友。這幾天見了很多企業家朋友，大家都頗為悲觀，除了被美國搞，國內現在還愈走愈左，網上管制嘆為觀止，大家多噤若寒蟬，有意思嗎？現在是2019年，以為老百姓白癡嗎？到處在掃惡除黑，連普陀寺都有，中華大地，黨的威嚴下有這麼多黑和惡嗎？

外有美國攪局 內有嚴刑管制

好多朋友問我對於香港遊行的看法，為何中國這個媽給了這麼多的利益輸送，而香港人還這麼鬧？事實上，國內的朋友們還是以為一切都是金錢利益決定，未必這麼絕對的，幻想不能用Google、YouTube、facebook，不能說自己想說的話（哪怕是廢話），大部分香港人應該都無法想像，香港人愛錢嗎？當然愛！可你又怎麼知道他們將錢放在第一位呢！這個當媽的，如果覺得這個孩子拿了利益還不聽話，可以試試不給利益，也要考慮誰真正拿了利益。這也可以讓香港人真正知道自己要什麼，也更公道些。

現在的市場真的是人都癲，你悲觀是嗎？很絕望是嗎？清倉了是嗎？它就給你反着來，啦啦啦！星期六，特朗普大爺就給你個驚喜，中美繼續談判，剩下的3250億美元不加徵稅了。小金人先解讀一下「特朗普G20會唔」中講話：

（1）特朗普說他對中國沒有敵意，希望兩國關係愈來愈好。否認了副總統、國務卿、其他鷹派幕僚把中國視為最大的敵人的說法，以及「美中脫鈎論」，希望美中關係愈來愈好；

（2）最重要的是，特朗普承諾「不再徵收新的關稅」，而不是市場預期的推遲或者暫緩徵收新的關稅，也沒說不收新關稅的期限。等於說，所謂新徵3250億美元商品關稅一議案終結了！或者暫時終結；

（3）歡迎留學生來美國留學。而不是他先前說的「中國留學生都是間諜」。

（4）美方願同中方達成彼此都可接受的貿易協議。一改美方原先在貿易談判中的極限施壓的霸凌態度，而特朗普也沒有強制要求中國進口多少美國產品；

（5）共同推進以協調、合作、穩定為基調的美中關係。這是用了與中國元首相同的6個字，對美中關係定調。而且也強調對台灣問題將採取尊重態度；

（6）美國公司可以賣東西給華為，當然他有提到這得符合商務部要求，可最少留了條生路給華為；

（7）雙方進行了非常好的會晤，成效超出預期，兩國經貿關係已經「重回正軌」。

老實說，還是有超預期的，第一，3250億不徵稅了，而不是暫緩；第二，華為留了個口。這兩點是實在的。不過對特朗普的態度轉變，是否會反覆多變，還須保持警惕，這哥們翻臉像翻書！可最少兩三個月消停消停。

留生路給華為 兩國經貿「重回正軌」

像小金人經常說的，現在資本市場在各國極度無恥毫無底線的量寬下，狂打嗎啡，已經失去正確預測經濟前景的功能，資本市場極度敏感，無論好消息還是壞消息。這種情况下，除非你想獨善其身，otherwise你說牛市熊市是沒意義的，順勢短炒，控制倉位，持有優秀企業，這是我的看法。

整體來說，小金人覺得短期可以加倉。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

相關字詞﹕中美角力 特朗普

上 / 下一篇新聞

6月新盤標售75伙 佔整體比率降至5% 新指引滿月 地建會梁志堅指業界會自律
6月新盤標售75伙 佔整體比率降至5% 新指引滿月 地建會梁志堅指業界會自律
話你知：753呎3房單位 為招標門檻
話你知：753呎3房單位 為招標門檻
上半年一手成交1.15萬宗 新地會德豐最標青
上半年一手成交1.15萬宗 新地會德豐最標青
七一新盤售25伙 按年跌17%
七一新盤售25伙 按年跌17%
恒地申強拍羅便臣道舊樓
恒地申強拍羅便臣道舊樓
瑞銀 Mark Haefele﹕環球股市下半年料單位數回報
瑞銀 Mark Haefele﹕環球股市下半年料單位數回報
施羅德 Manu George﹕低息環境持續 看好企業債
施羅德 Manu George﹕低息環境持續 看好企業債
僑鑫張強生：政局緊張美料減息 金價看1500
僑鑫張強生：政局緊張美料減息 金價看1500
高息保聯匯 港難跟美減息
高息保聯匯 港難跟美減息
富二代辦幼稚園成風 謝耀陞馮康創立雋延 學費逾8萬元
富二代辦幼稚園成風 謝耀陞馮康創立雋延 學費逾8萬元
中外投資者紛收購本地幼兒教育機構
中外投資者紛收購本地幼兒教育機構
澳門6月賭收按年升5.9％ 勝預期
澳門6月賭收按年升5.9％ 勝預期
灝景灣兩房呎售1.91萬 同類新高
灝景灣兩房呎售1.91萬 同類新高
李澤楷旗下富衛 購泰國壽險業務
李澤楷旗下富衛 購泰國壽險業務
花旗伙mastercard 全球推綜合收款服務
花旗伙mastercard 全球推綜合收款服務
中美貿戰暫休兵 黑期高水385點 市場人士：不宜過分憧憬 下半年難創新高
中美貿戰暫休兵 黑期高水385點 市場人士：不宜過分憧憬 下半年難創新高
A股開盤大漲 5G概念股勁升
A股開盤大漲 5G概念股勁升
金茂源：一帶一路商機 抵消歐美出口減
金茂源：一帶一路商機 抵消歐美出口減
IDG能源：正籌組能源基金擴大投資
IDG能源：正籌組能源基金擴大投資
回應Prosper索償 中國全通：全力捍衛立場
回應Prosper索償 中國全通：全力捍衛立場
津上機床：業務略受貿易戰影響
津上機床：業務略受貿易戰影響
全球保險：中國壽險市場10年超美
全球保險：中國壽險市場10年超美
張兆聰﹕港股7月翻身幅度有限
張兆聰﹕港股7月翻身幅度有限
環球數據前瞻
環球數據前瞻
中美復談 標指創新高 道指早段曾升250點 蘋果英特爾領漲
中美復談 標指創新高 道指早段曾升250點 蘋果英特爾領漲
內地用戶轉用國產機 蘋果擬推特色版iPhone
內地用戶轉用國產機 蘋果擬推特色版iPhone
油組擬延減產9月 國際油價升逾2%
油組擬延減產9月 國際油價升逾2%
金子：盈利能力佳 中海外購19400
金子：盈利能力佳 中海外購19400
張兆聰﹕小注吸玖紙 中長線勝算高
張兆聰﹕小注吸玖紙 中長線勝算高
吳清發﹕MPF可扣稅自願供款靈活性較高
吳清發﹕MPF可扣稅自願供款靈活性較高
楊書健﹕擔當旗艦企業 統一中國匯聚人才資源
楊書健﹕擔當旗艦企業 統一中國匯聚人才資源
李聲揚﹕睡着賺大錢 清醒反危險
李聲揚﹕睡着賺大錢 清醒反危險
謝偉銓﹕善用地下空間 開拓更多功能
謝偉銓﹕善用地下空間 開拓更多功能
陳政生﹕李寧業績大躍進 可逢低吸
陳政生﹕李寧業績大躍進 可逢低吸
黃德几﹕凱知樂走勢改善可吸
黃德几﹕凱知樂走勢改善可吸
許繹彬：7月大市料續波動
許繹彬：7月大市料續波動
月供股債混合基金800元入場 跟月供股票或基金 各有優劣
月供股債混合基金800元入場 跟月供股票或基金 各有優劣
陳增濤：Domaine Maillard罕見Corton干白
陳增濤：Domaine Maillard罕見Corton干白
謝紹榮：炒減息也要有常識
謝紹榮：炒減息也要有常識
陸振球﹕美廢物處理股 波動市穩升
陸振球﹕美廢物處理股 波動市穩升
陸振球﹕做好資產配置 比測中市更重要
陸振球﹕做好資產配置 比測中市更重要
林少陽﹕中美若無壞消息 港股料穩
林少陽﹕中美若無壞消息 港股料穩
技術取勝：嘉里物流升穿降軌
技術取勝：嘉里物流升穿降軌
看圖析市：恒指向上目標29450點
看圖析市：恒指向上目標29450點
潘迪藍：美元轉勢回落 美債或有泡沫
潘迪藍：美元轉勢回落 美債或有泡沫
蘇沛豐﹕盈利料續溫和增長 旺旺現價可吸
蘇沛豐﹕盈利料續溫和增長 旺旺現價可吸
李順威：比特幣大升7原因
李順威：比特幣大升7原因
劉思明﹕2019年下半場攻略
劉思明﹕2019年下半場攻略
何啟聰：友邦高位有阻力 看淡Put 29024
何啟聰：友邦高位有阻力 看淡Put 29024
望突破70元關 美團Call 14264
望突破70元關 美團Call 14264
小米頻回購 留意購19223
小米頻回購 留意購19223
周顯﹕拒絕再受侵侵欺騙
周顯﹕拒絕再受侵侵欺騙
何國良﹕執行力定勝負 慎選內地物管股
何國良﹕執行力定勝負 慎選內地物管股
張佩儀：選公私營年金 衡量兩因素
張佩儀：選公私營年金 衡量兩因素
王弼﹕美晶片股之夕陽無限好
王弼﹕美晶片股之夕陽無限好
曾淵滄﹕拋開政治 要看企業上市價值
曾淵滄﹕拋開政治 要看企業上市價值
湯文亮：十賭只得一騙
湯文亮：十賭只得一騙
陳永傑：由付從價稅置業說起
陳永傑：由付從價稅置業說起
廖偉強：年輕人需要奮鬥精神
廖偉強：年輕人需要奮鬥精神
布少明：買樓要兵貴神速
布少明：買樓要兵貴神速
李志成：轉按需留意按息走勢
李志成：轉按需留意按息走勢
郭思治．推介股份：澳博控股（0880）
郭思治．推介股份：澳博控股（0880）
梁冠業．推介股份：瑞聲科技（2018）
梁冠業．推介股份：瑞聲科技（2018）
李嘉廉．推介股份：招商銀行（3968）
李嘉廉．推介股份：招商銀行（3968）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
盧楚仁：7月注意3件事
盧楚仁：7月注意3件事
龐寶林：中國債券崛起
龐寶林：中國債券崛起
香島 郊野公園為鄰
香島 郊野公園為鄰
盈翠半年40宗成交 按年升15%
盈翠半年40宗成交 按年升15%
15分鐘眼底檢測 評認知障礙風險
15分鐘眼底檢測 評認知障礙風險
人口老化 患認知障礙症趨增
人口老化 患認知障礙症趨增