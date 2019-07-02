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油組擬延減產9月 國際油價升逾2%

【明報專訊】油組與非油組國家的減產協議在上周日屆滿，相關國家周一至周二在維也納舉行會議商討細節。油組成員國代表昨晚向路透稱，油組同意延長減產9個月，直至明年首季。油組領袖沙特阿拉伯的能源部長法利赫（Khalid al-Falih）在會前也透露，14個油組成員國，與以俄羅斯為首的10個非油組產油國，很可能延長減產協議9個月。受減產消息刺激，加上中美貿易戰停火，國際油價昨升逾2%。布蘭特期油高見每桶66.75美元，紐約期油曾升穿每桶60美元。

憂全球經濟放緩 油價幾陷熊市　

油組與俄羅斯領導的盟國，去年12月達成為期6個月的減產協議。不過市場憂慮全球經濟增長放慢，抵消了中東地緣政治緊張對油價的刺激作用，令油價近期接近陷入熊市。油組與非油組國家正商討如何平衡油市的對策。消息表示，油組與俄羅斯已同意，繼續以去年10月的產油量為基準，將日產量下調120萬桶。對於之前有報道指出，部分油組成員國可能主張更大的減產幅度，沙特認同市場需求放緩了一點，但仍屬健康狀况，毋須擴大減產，預料未來6至9個月油市可能供求平衡。

俄能源部：俄減幅比協議多

分析指出，油組與非油組盟友協商長達9個月的協議並不尋常，以往此類協議很少超過6個月，反映主要產油國憂慮明年需求面臨萎縮。不過，美國的新建管道將促使更多頁岩油進入國際市場，預計全球供應量將在下半年上升。

路透社昨引述兩名業內人士稱，俄羅斯上月的產油量，由5月時的每日1111萬桶，增至每日1115萬桶，但仍處於與油組的減產協議範圍內。俄羅斯能源部諾瓦克稱，俄羅斯上月的每日產油量，與去年10月相比減少了27.8萬桶，減幅較減產協議所要求的多出5萬桶。俄羅斯向歐洲煉油廠輸送原油的一條主要管道Druzhba，近期因受到污染而令出口受阻，產量仍未完全恢復。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕減產 俄羅斯 油組

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