中美復談 標指創新高 道指早段曾升250點 蘋果英特爾領漲

市場人士認為，中美恢復貿易談判，預料將推動股票和其他風險資產短暫反彈，但圍繞中美長期關係和美國利率前景的擔憂，或將限制股市升幅。Federated Investors投資組合經理Steve Chiavarone稱，貿易戰停火仍有一些疑問，例如中美是否能達成協議、需要多久才能達成等。此外，聯儲局是否減息的決定，某程度上取決於關稅的發展。倘貿易摩擦降溫，聯儲局可能失去一個關鍵的減息理由。

美元恐失避險作用進一步偏軟

不過蘇格蘭皇家銀行集團投資銀行部門NatWest Markets稱，貿易休戰可能會提振股市、大宗商品和新興市場資產，惟對美元、日圓和瑞郎等避險貨幣不利。儘管貿易緊張局勢緩解，但市場不太可能大幅降低對聯儲局減息的預期。一旦中美達成貿易協議，美元也會因失去避險作用而進一步偏軟。CME Group利率期貨數據顯示，市場繼續押注聯儲局減息，預期7月及9月會議各減息一次。金價昨跌逾1%，現貨金跌至1390美元水平。不過中美緊張關係仍可能像5月那樣突然加劇，前景仍有很大不確定性。

日PMI見3月低 景氣指數同惡化

日本央行公布的6月企業短期經濟觀測調查（短觀）結果顯示，大型製造企業景氣判斷指數（DI）跌至7，連續兩季惡化。受海外經濟增長減慢等影響，該指數見2016年9月以來新低。日圓偏強和10月消費稅上調等，都可能為日本經濟帶來壓力。大型製造企業的景氣感，自去年3月的調查以來未見改善。

昨公布的日本6月製造業PMI終值下修至49.3，見3個月新低，也是連續兩個月在50榮枯線以下。新訂單指數降至46.1，為1月以來最大跌幅，突顯環球需求疲軟。與此同時，歐元區6月製造業PMI終值下修至47.6，連續5個月萎縮。IHS Markit的首席商業經濟師威廉森（Chris Williamson）稱，歐元區製造業仍在嚴重走下坡，收縮幅度是6年來最嚴重之一。瑞士股票准入歐盟市場的待遇自周一起暫停，瑞士藍籌股停止在歐盟交易，但受貿易戰停火所刺激，瑞士股市昨升約1%。

（綜合報道）

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