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2019年7月2日星期二
環球數據前瞻
6月新盤標售75伙 佔整體比率降至5% 新指引滿月 地建會梁志堅指業界會自律
話你知：753呎3房單位 為招標門檻
上半年一手成交1.15萬宗 新地會德豐最標青
七一新盤售25伙 按年跌17%
恒地申強拍羅便臣道舊樓
瑞銀 Mark Haefele﹕環球股市下半年料單位數回報
施羅德 Manu George﹕低息環境持續 看好企業債
僑鑫張強生：政局緊張美料減息 金價看1500
高息保聯匯 港難跟美減息
富二代辦幼稚園成風 謝耀陞馮康創立雋延 學費逾8萬元
中外投資者紛收購本地幼兒教育機構
澳門6月賭收按年升5.9％ 勝預期
灝景灣兩房呎售1.91萬 同類新高
李澤楷旗下富衛 購泰國壽險業務
花旗伙mastercard 全球推綜合收款服務
中美貿戰暫休兵 黑期高水385點 市場人士：不宜過分憧憬 下半年難創新高
A股開盤大漲 5G概念股勁升
金茂源：一帶一路商機 抵消歐美出口減
IDG能源：正籌組能源基金擴大投資
回應Prosper索償 中國全通：全力捍衛立場
津上機床：業務略受貿易戰影響
全球保險：中國壽險市場10年超美
張兆聰﹕港股7月翻身幅度有限
環球數據前瞻
中美復談 標指創新高 道指早段曾升250點 蘋果英特爾領漲
內地用戶轉用國產機 蘋果擬推特色版iPhone
油組擬延減產9月 國際油價升逾2%
金子：盈利能力佳 中海外購19400
張兆聰﹕小注吸玖紙 中長線勝算高
蔡金強﹕G20有驚喜 短線可加倉
吳清發﹕MPF可扣稅自願供款靈活性較高
楊書健﹕擔當旗艦企業 統一中國匯聚人才資源
李聲揚﹕睡着賺大錢 清醒反危險
謝偉銓﹕善用地下空間 開拓更多功能
陳政生﹕李寧業績大躍進 可逢低吸
黃德几﹕凱知樂走勢改善可吸
許繹彬：7月大市料續波動
月供股債混合基金800元入場 跟月供股票或基金 各有優劣
陳增濤：Domaine Maillard罕見Corton干白
謝紹榮：炒減息也要有常識
陸振球﹕美廢物處理股 波動市穩升
陸振球﹕做好資產配置 比測中市更重要
林少陽﹕中美若無壞消息 港股料穩
技術取勝：嘉里物流升穿降軌
看圖析市：恒指向上目標29450點
潘迪藍：美元轉勢回落 美債或有泡沫
蘇沛豐﹕盈利料續溫和增長 旺旺現價可吸
李順威：比特幣大升7原因
劉思明﹕2019年下半場攻略
何啟聰：友邦高位有阻力 看淡Put 29024
望突破70元關 美團Call 14264
小米頻回購 留意購19223
周顯﹕拒絕再受侵侵欺騙
何國良﹕執行力定勝負 慎選內地物管股
張佩儀：選公私營年金 衡量兩因素
王弼﹕美晶片股之夕陽無限好
曾淵滄﹕拋開政治 要看企業上市價值
湯文亮：十賭只得一騙
陳永傑：由付從價稅置業說起
廖偉強：年輕人需要奮鬥精神
布少明：買樓要兵貴神速
李志成：轉按需留意按息走勢
郭思治．推介股份：澳博控股（0880）
梁冠業．推介股份：瑞聲科技（2018）
李嘉廉．推介股份：招商銀行（3968）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
盧楚仁：7月注意3件事
龐寶林：中國債券崛起
香島 郊野公園為鄰
盈翠半年40宗成交 按年升15%
15分鐘眼底檢測 評認知障礙風險
人口老化 患認知障礙症趨增
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環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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6月新盤標售75伙 佔整體比率降至5% 新指引滿月 地建會梁志堅指業界會自律
話你知：753呎3房單位 為招標門檻
上半年一手成交1.15萬宗 新地會德豐最標青
七一新盤售25伙 按年跌17%
恒地申強拍羅便臣道舊樓
瑞銀 Mark Haefele﹕環球股市下半年料單位數回報
施羅德 Manu George﹕低息環境持續 看好企業債
僑鑫張強生：政局緊張美料減息 金價看1500
高息保聯匯 港難跟美減息
富二代辦幼稚園成風 謝耀陞馮康創立雋延 學費逾8萬元
中外投資者紛收購本地幼兒教育機構
澳門6月賭收按年升5.9％ 勝預期
灝景灣兩房呎售1.91萬 同類新高
李澤楷旗下富衛 購泰國壽險業務
花旗伙mastercard 全球推綜合收款服務
中美貿戰暫休兵 黑期高水385點 市場人士：不宜過分憧憬 下半年難創新高
A股開盤大漲 5G概念股勁升
金茂源：一帶一路商機 抵消歐美出口減
IDG能源：正籌組能源基金擴大投資
回應Prosper索償 中國全通：全力捍衛立場
津上機床：業務略受貿易戰影響
全球保險：中國壽險市場10年超美
張兆聰﹕港股7月翻身幅度有限
環球數據前瞻
中美復談 標指創新高 道指早段曾升250點 蘋果英特爾領漲
內地用戶轉用國產機 蘋果擬推特色版iPhone
油組擬延減產9月 國際油價升逾2%
金子：盈利能力佳 中海外購19400
張兆聰﹕小注吸玖紙 中長線勝算高
蔡金強﹕G20有驚喜 短線可加倉
吳清發﹕MPF可扣稅自願供款靈活性較高
楊書健﹕擔當旗艦企業 統一中國匯聚人才資源
李聲揚﹕睡着賺大錢 清醒反危險
謝偉銓﹕善用地下空間 開拓更多功能
陳政生﹕李寧業績大躍進 可逢低吸
黃德几﹕凱知樂走勢改善可吸
許繹彬：7月大市料續波動
月供股債混合基金800元入場 跟月供股票或基金 各有優劣
陳增濤：Domaine Maillard罕見Corton干白
謝紹榮：炒減息也要有常識
陸振球﹕美廢物處理股 波動市穩升
陸振球﹕做好資產配置 比測中市更重要
林少陽﹕中美若無壞消息 港股料穩
技術取勝：嘉里物流升穿降軌
看圖析市：恒指向上目標29450點
潘迪藍：美元轉勢回落 美債或有泡沫
蘇沛豐﹕盈利料續溫和增長 旺旺現價可吸
李順威：比特幣大升7原因
劉思明﹕2019年下半場攻略
何啟聰：友邦高位有阻力 看淡Put 29024
望突破70元關 美團Call 14264
小米頻回購 留意購19223
周顯﹕拒絕再受侵侵欺騙
何國良﹕執行力定勝負 慎選內地物管股
張佩儀：選公私營年金 衡量兩因素
王弼﹕美晶片股之夕陽無限好
曾淵滄﹕拋開政治 要看企業上市價值
湯文亮：十賭只得一騙
陳永傑：由付從價稅置業說起
廖偉強：年輕人需要奮鬥精神
布少明：買樓要兵貴神速
李志成：轉按需留意按息走勢
郭思治．推介股份：澳博控股（0880）
梁冠業．推介股份：瑞聲科技（2018）
李嘉廉．推介股份：招商銀行（3968）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
盧楚仁：7月注意3件事
龐寶林：中國債券崛起
香島 郊野公園為鄰
盈翠半年40宗成交 按年升15%
15分鐘眼底檢測 評認知障礙風險
人口老化 患認知障礙症趨增
6月新盤標售75伙 佔整體比率降至5% 新指引滿月 地建會梁志堅指業界會自律
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高息保聯匯 港難跟美減息
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澳門6月賭收按年升5.9％ 勝預期
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金茂源：一帶一路商機 抵消歐美出口減
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金子：盈利能力佳 中海外購19400
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