經濟
張兆聰 穩增長百萬倉
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張兆聰﹕港股7月翻身幅度有限

【明報專訊】總結上半年，恒指累計升幅達10.43％，國指累升7.48％，本倉則升約13%，表現介乎港股與美股（標普500指數升18%）之間。藍籌股王是中生製藥（1177），半年累升逾五成，重磅股友邦（1299）升逾30%。國指最佳的是安踏（2020），升近43%。港股五窮但沒有六絕，七翻身仍可期，但幅度相對有限。

中美元首會面結果符合預期，美國不向中國加徵新關稅，雙方繼續談判。其實關稅聽證會上美企代表都叫苦連天，多表示無法離開中國供應商，去年加徵的10%關稅更多由美方支付，若提高至25%便只能加價。屆時通脹壓力升溫，聯儲局更無法減息，對於尋求連任的特朗普非常不利。估計在年底前甚至總統選舉前，亦會以「雙方口角」但拒絕「動手」為主，直至白宮確定下一屆總統後才會有新方向。

減稅降費效果料第3季浮現 助股市重拾動力

貿易戰因素將淡化，更多看經濟和盈利。中國4、5月份數據明顯轉弱，但6月份一些高頻數據有改善，房地產、汽車、家電等都見回穩。以汽車為例，供需兩端共同呈現前低後高、逐步改善的迹象，6月前3周乘用車零售增速回升轉正至3.3%。這或與「國六」排放標準將於7月1日起實施有關，估計分銷商正大幅減價清掉「國五」庫存有關。但坦白說，排放標準對於車企和分銷商均帶來重大影響，消費者也抱觀望態度，隨着國六正式實施，情况應會逐漸改善。事實上，近兩周半鋼胎開工率持續回升，上周半鋼胎開工率升至71.7%，同比也由負轉正，反映生產正逐漸修復。中國經濟由跌轉穩，4、5月陸續實施的大規模減稅降費，效果應可在第3季開始體現，這對於股市重拾動力有頗大幫助。

料更多新興市場寬鬆 利當地股匯債

另一焦點是聯儲局減息。雖然主席鮑威爾強調仍要觀察數據，中美關稅維持不變，也可能對當局寬鬆政策有影響，但要留意，上周五公布的美國5月份PCE通脹數據，由4月的1.6%放緩至1.5%，若當局仍保持耐心，實質利率（名義利率—通脹）便會愈走愈高，推升美元及令經濟受壓。從不同模型來推斷，現在美國聯邦基金利率都已過高，當局有必要重啟「減息—壓低美元—刺激非美地區特別是新興市場加槓桿—曲線回饋美國本土經濟」這個模式。

事實上，聯儲局放鴿後，印度和澳洲先後減息，估計韓國、新西蘭、印尼等都會加入寬鬆行列。這也是筆者近周指新興市場將成為贏家，股匯債表現皆見理想。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

相關字詞﹕新興市場 習特會 中美角力

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