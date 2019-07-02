全球保險：中國壽險市場10年超美

滿意與中方伙伴關係 不擬擴持股

近兩年內地加強儲蓄壽險產品的規管限制，大型險企的新業務保費增長下跌，不過Andrew Byrne表示他們主要集中於保障型產品，因為此類產品在市場上並不足夠，增長未有受到影響。

伙電商拓數碼銷售保險

內地壽險市場的競爭激烈，Andrew Byrne認為中國的保險滲透率仍然低，他們可以從其他市場引入新產品。他指該行是少數公司會向顧客蒐集初步的資料，進行大量調查了解客戶需要，因而在內地推出人身意外保險和癌症保險產品。他指傳統產品銷售以代理和經紀為主，他們亦與電商合作開拓適合數碼銷售的保險。

內地高端客減 台灣東南亞填補

全球保險在港透過全美人壽（Transamerica），向高淨值客戶銷售萬用壽險保單。2016年10月，銀聯禁止持卡人通過其渠道購買壽險保單，內地訪客在港購買保險的保費增長受到打擊。

全美人壽區域首席商業官Mike Goodall表示，收緊資本流出對令內地高淨值客戶比例有所減少，雖然內地客戶仍佔大多數，不過有來自台灣、東南亞，以至本港高淨值客戶填補。他表示，去年有調查指有40%高淨值人士仍沒有任何資產繼承計劃，意味行業仍有很大需求。