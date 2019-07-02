津上機床：業務略受貿易戰影響

長遠看好內地高精密機床市場

公司於上周四公布業績，雖然受外圍環境所拖累，但公司銷售額較去年同期上升近23%，達28.5億元人民幣（約32.4億港元），純利達3.7億元人民幣（約4.2億港元），按年增長近89%。

李澤群同時提到，公司於安徽開設的新廠房會如期在2021年開始營運，但實際產能爬坡速度會根據市場狀况調整。公司去年曾提高機床售價，機床現時單價約在31萬人民幣（約35萬港元）左右，較去年增6.8%，但李澤群指由於目前市場競爭大，今年加價機會不大。

5G零件電子煙 重要商機

對機床行業未來發展，李澤群認為5G零件及電子煙的生產將會是重要的商機。他透露，隨着內地5G建設過渡完成，未來3年內市場需要近1.5萬台精密車床。另一方面，李澤群指由於電子煙屬消耗品，生產的零部件較多，對整個行業來說會是一個大機遇。