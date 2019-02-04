IDG能源：正籌組能源基金擴大投資

劉知海表示，富智康在入股IDG能源之前，其實已是同系公司IDG資本的有限合伙人，IDG能源更與富智康共同參與投資準時達能源。

地緣政治風險高 迴避非洲拉美

IDG能源本身除在石油業投資，亦在北美洲的四個LNG產業鏈項目作出小量股權投資，會待適當時退出投資、分紅及等待公平值入賬取得收益，未來亦會物色機會擴大投資。至於旗下項目九豐投資自去年9月份入紙申請到內地A股上市，他估計按正常程序需時1年多，現時可說的並不多。

在參與投資時，劉知海稱，他們會迴避地緣政治風險較高的非洲及拉美市場，同時會留意正增長中的內地LNG市場所帶來的投資機會，原因是內地需求每年達雙位數字增長，供應卻追不上。

伙內地A股公司 投資LNG基建項目

他們會物色投資金額由數千萬至3億或4億美元的項目。集團手上尚有12億元資金，將可用作2至3個項目投資，擬籌組規模達30億至50億元人民幣的能源基金，並且伙拍一家內地A股公司，後者投入10億元人民幣作為有限合伙，首階段料可籌集15至20億元人民幣，主要用作投資LNG及相關基建項目。

IDG能源將作為一般合伙人提供管理，基金的投資年期為7年，並可作兩次延期，期限最長可介乎9年至10年。