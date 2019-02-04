中美貿戰暫休兵 黑期高水385點 市場人士：不宜過分憧憬 下半年難創新高

明報記者 歐陽偉昉

港股昨日休市，截至昨晚8時半，俗稱恒指「黑期」的新加坡HS50指數期貨報28,927點，高水385點。去年12月中美同意開啟貿易談判，美國暫緩上調關稅，隨着談判有進展，帶動恒指今年首4個月累升15%。5月初起貿易談判停頓，恒指最低曾見26709點，隨着中美元首同意會面，聯儲局減息預期升溫而收復部分失地，上半年恒指收報28,542點，累升10.43%。

黃耀宗：英硬脫歐風險 妨礙匯控

利達LW A.M.基金經理黃耀宗認為，重啟談判符合市場預期，本季度市場可望回暖。現時恒指技術上受制於下降軌的阻力位29,600點，除非A股強力帶動，否則需要再整固才能突破。美國擬容許華為購買美國企業的零件，好過市場的預期，他認為手機設備股可值得一博。

近期公布的中國PMI等經濟數據下滑，黃耀宗貿易局勢明朗，市場會對較差的數據容忍度提高，惟到第四季亦未有改善則需要注意，預料全年未能再上破今年高位。此外，10月底英國再面對硬脫歐風險，對重磅股匯控（0005），以至大市會有影響。

溫傑：升至3萬點應離場

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，市場已預期習特會結果不是太差，不過中國、美國，以至全球經濟增長放緩趨勢未有改變，加上除貿易外，中美也有機會在科技、金融等方面有衝突。該行預期今年下半年恒指波幅介乎25000點至3萬點，考慮企業盈利放緩、英國中東政治風險因素，恒指難以重演首季升幅，建議升至約3萬時應該離場。該行看好消費行業，因為受貿易戰牽連較少，不過目前已累積一定升幅，可等回落再考慮，另外亦看好基建股和黃金。

葉尚志：對7月減息半厘期望過高

第一上海證券首席策略師葉尚志認為，今年有望「七翻身」，除貿易情况外，半年結過後可放鬆中港資金緊張，市場早前對7月減息半厘的預期過高，調整預期時資金從債市回流，會對股市有利，不過下半年外圍市場仍然不明朗。