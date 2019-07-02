花旗伙mastercard 全球推綜合收款服務

花旗集團財資及貿易金融部香港區主管楊長浩表示，隨着機構客戶的營運模式改變，銀行也要推出嶄新服務以配合客戶的轉變，這項名為「數碼消費支付」（Digital Consumer Payments）的服務正是其中一例。現時，商戶接收不同的付款方式，背後都可能要與不同的第三方服務供應商合作。花旗與mastercard合作後，可以統一多種付款方式，以便商業客戶管理資金流，商戶要拓展新的收款方式，亦可透過花旗與mastercard的方案連接。

擬推Smart Match 用AI處理客戶支付數據

據花旗的資料，Mastercard Payment Gateway Services已在全球連接超過180種支付方式。楊長浩表示，花旗會連結其獨有交易服務和外匯業務，進一步提升此服務，包括提供交易融資及大數據分析等。

在擬推出的服務之中，亦包括一項名為「Smart Match」的服務，為商業客戶更配對未結算發票。具體而言，花旗採用人工智能，為客戶處理雜亂無章的支付數據，從而更有效率配對所收付款及預期收款。此方案旨在解決企業經常因難以獲取核對發票所需的匯款資料，以致現金應用出現延誤。