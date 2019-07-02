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李澤楷旗下富衛 購泰國壽險業務

【明報專訊】泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）公布與富衛保險達成協議，將向李澤楷擁有的富衛保險，出售旗下壽險公司全數股份，並簽署長期的銀行保險分銷協議，交易作價927億泰銖（約236.8億港元），交易完成後，將會是東南亞最大宗的壽險交易。

斥237億 東南亞最大宗壽險交易

根據協議，泰國匯商銀行將向其銀行的客戶分銷富衛的人壽保險產品，為期15年。除927億泰銖的交易金額外，銀行亦會得到保險佣金。交易預計將在2019年下半年完成，視乎監管部門、銀行股東批准等條件。交易完成後，現有客戶不會受到轉讓股權影響，並根據政策條款繼續其保障、利益和客戶服務。

富衛集團首席執行官黃清風表示，泰國匯商銀行為泰國的主要銀行，除了擁有廣泛的銷售網絡外，並有資深的本地經驗。該行相信泰國市場擁有龐大的增長潛力，亦期待為客戶和股東帶來更大的價值。

富衛：泰國市場增長潛力龐大

李澤楷在2013年收購ING的香港、澳門和泰國業務後，近年積極併購其他保險公司進入亞洲市場。除今次泰國交易外，富衛在2016年分別收購了新加坡、越南和日本的保險公司，去年收購澳洲聯邦銀行印尼業務的80%股權。此外，富衛在2014年亦進入了菲律賓市場。另外，富衛亦在上周五（6月28日）宣布，收購香港大都會人壽業務，市傳作價不超過4億美元（31.2億港元）。

富衛在4月首次確認有上市的意向，有分析認為，富衛過去幾個月宣布了一連串的交易，有助當該公司一旦決定進行上市，可達吸引投資者的規模。另外，東南亞經濟不斷成長，而且保險行業滲透率低，因此東南亞市場備受關注。

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