灝景灣兩房呎售1.91萬 同類新高

荃中兩房555萬賣破頂

荃灣老牌屋苑荃灣中心有兩房戶，亦錄高價成交。美聯首席高級營業經理鍾家豪表示，荃灣中心1座中層A室，實用面積377方呎兩房戶，獲區內上車客以555萬元承接，實呎14,721元，成交價創屋苑同類單位新高；原業主2015年以399萬元購入單位，持貨4年，帳面獲利156萬元或39%。

第一城3房36年升值21倍

十大指標屋苑之一的沙田第一城，相隔一個多月後再錄逾千萬元大額成交；美聯助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城33座低層B室，實用面積819方呎3房連套間隔，以1060萬元售出，實呎12,943元；原業主早於1983年以48.8萬元購入，帳面獲利1011.2萬元，物業近36年升值近21倍。

荃灣老牌屋苑綠楊新邨，終6月尾聲錄「破蛋」成交。中原高級資深營業經理丘漢偉表示，綠楊新邨R座中層4室，實用面積475方呎，屬兩房間隔，新近獲買家以745萬元購入自用，實呎15,684元；原業主於1983年以30.5萬元一手購入單位，持貨自住長達36年，帳面獲利714.5萬元，物業升值逾23倍。