澳門6月賭收按年升5.9％ 勝預期

綜合統計，今年首6個月的累計博彩毛收入為1495億元，按年跌0.5%。按2009年至2018年計，每年7月份賭收平均按月升幅介乎4.3%至19.56%計，今年7月份的賭收將介乎248.36至284.69億元。若按2016至2018年賭收重新回升的年份去計，每年7月份賭收按月平均升幅13.13%計，今年7月份賭收有機會達到269.39億元，有機會按年微增1.43%，保持上升趨勢。

另根據7月份最新一期《亞博匯》訪問，新濠國際（0200）兼新濠博亞主席何猷龍表示，他們曾稍稍研究過將新濠國際及新濠博亞合併這事，但是尤其在當今面臨着賭牌即將續期之際，政府更希望新濠國際作為由他控股的香港上市公司，來控股新濠博亞。他們將來會再作考慮。

何猷龍又說，集團從事的行業是有趣的行業，促使他們不斷尋找新的娛樂命題的動力，並在過去3至4年尋求持續改善。集團旗下新濠鋒多年來似乎被人們忘記，但是自從新濠鋒總裁蔡欣榮接手後，將年運轉率每年只有1000萬美元，提高至5000萬美元，因此他認為由各物業總裁各自專注所負責物業是運作良好的架構。至於旗下摩珀斯作為新濠天地的新地標，他認為顯然還需要時間來對接適合的客戶群。

何猷龍：收購澳洲皇冠 利投日本賭牌

在競投日本賭牌方面，他提到，由於日本在發展綜合度假村方面，非常注重某些地區的舊區活化，新濠博亞擬收購的澳洲皇冠，正好在舊區活化方面做了很好的案例，並曾聽到許多日本官員討論，因此認為這對參與日本市場方面，是一個很大的加分。