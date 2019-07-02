中外投資者紛收購本地幼兒教育機構

入股成單一大股東 成立周大福教育集團

本地薑財力雄厚外，過江龍亦不容小覷。內房企萊蒙（3688）去年入主本地知名教育家陸趙鈞鴻創辦的啟思幼稚園，並持有九龍塘正校地皮。萊蒙一直強調啟思實際運營繼續由原創辦人和管理團隊管理，雙方已以旗下品牌「啟蒙」在本港傳統豪宅區跑馬地開辦學前親子班，提供藝術、烹飪、普通話及英語等活動。

至於內地教育集團諾亞舟教育亦向本地名媛趙曾學韞、劉懿翎，以及劉懿翎的胞兄、藝人羅霖前夫劉坤銘埋手，收購他們創辦的本港幼稚園栢基國際幼稚園。諾亞舟由內地商人許東創辦，曾於紐交所上市，至2014年由摩根士丹利主導重組，主要由該行亞洲私募基金持有，但據當時私有化文件，多名內地背景的管理層、創辦人仍持有公司股權。

至於趙曾學韞旗下的另一品牌、私立的「樂基幼稚園」及「樂沛兒幼稚園」亦在2018年以300萬元出售51%權益至「細價股」上市公司國農金融（8120）。