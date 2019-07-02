富二代辦幼稚園成風 謝耀陞馮康創立雋延 學費逾8萬元

明報記者 方楚茵

本報曾分別向馮康及謝耀陞查詢，但至截稿前未有回覆。

據公司註冊處資料顯示，「雋延國際幼稚園」及「雋延教育」分別於2017年10月及11月由謝耀陞、謝亞燊及謝佩恩等人在本港註冊成立，其後馮康於今年1月才加入成為董事。持有雋延兩間公司的ED Ventures Limited由Vendi Holdings Limited持有3股，HT Capital持有1股。據資料顯示Vendi由上述謝耀陞等人持有，馮康則為HT Capital Ltd 的行政總裁。

走高檔路線 兩年開4分校

據「雋延教育」及「雋延國際幼稚園」的網頁顯示，雋延於2018年成立，並為私立學校，無參加免費幼稚園計劃。該校以Reggio Emilia Approach（瑞吉歐教育法）為核心理念，推出遊戲班、學前教育、幼稚園等課程。

雖然成立不足兩年，但雋延走高檔路線，且已於將軍澳、小西灣、西環、黃埔開設4間分校。該校不設全日班，俗稱N班的學前預備及幼稚園分上、下午班，每月學費高達7900元，全年11期86,900元，可媲美由周大福教育集團旗下星級幼稚園維多利亞幼稚園，該校半日班的價格亦介乎8萬元至10萬元以上。

在「贏在起跑線」的風氣下，本港幼兒教育早成為投資界眼中「肥肉」，除了上述周大福教育集團收購8間本港維多利亞幼稚園外，亦有已有不同機構收購了本地幼稚園（見另稿）。

事實上，近年不少八十後、九十後的中港「富二代」開始活躍人前，於本港投資及物業市場親身落場。而馮康、謝耀陞去年已伙拍莎莎（0178）主席郭少明幼子郭浩泉及宏基資本前副總裁洪英偉在去年成立「麒豐資本」，並斥資約20億元連購兩個工廈重建項目，包括於去年5月以約6億元購入觀塘鴻圖道32號榮興利工業大廈，同年8月再以12.5億元向興勝創建（0896）購入新蒲崗美華工廠大廈，當中榮興利工業大廈已向城規會申請擬議放寬地積比率發展。

謝耀陞與馮康早有合作，二人與家族從事建築工程的馮文源（ Brian）創立共享工作間「Campfire」，Campfire在港遍地開花，據公司網站目前在港已有8個共享空間。