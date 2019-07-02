經濟
下一篇 上一篇

富二代辦幼稚園成風 謝耀陞馮康創立雋延 學費逾8萬元

【明報專訊】教育被視為本港六大優勢產業之一，近年吸引不少中港及外來資金摻一腳，本報發現家族於泰國從事地產的謝耀陞及本地資深投資者泛海國際（0129）主席馮兆滔之子馮康等人在去年起投資本港教育行業，以「Avendale（雋延）」品牌成立國際幼稚園，兩年間已開設四間分校，擴張速度驚人，每年學費更高逾8萬元。

明報記者 方楚茵

本報曾分別向馮康及謝耀陞查詢，但至截稿前未有回覆。

據公司註冊處資料顯示，「雋延國際幼稚園」及「雋延教育」分別於2017年10月及11月由謝耀陞、謝亞燊及謝佩恩等人在本港註冊成立，其後馮康於今年1月才加入成為董事。持有雋延兩間公司的ED Ventures Limited由Vendi Holdings Limited持有3股，HT Capital持有1股。據資料顯示Vendi由上述謝耀陞等人持有，馮康則為HT Capital Ltd 的行政總裁。

走高檔路線 兩年開4分校

據「雋延教育」及「雋延國際幼稚園」的網頁顯示，雋延於2018年成立，並為私立學校，無參加免費幼稚園計劃。該校以Reggio Emilia Approach（瑞吉歐教育法）為核心理念，推出遊戲班、學前教育、幼稚園等課程。

雖然成立不足兩年，但雋延走高檔路線，且已於將軍澳、小西灣、西環、黃埔開設4間分校。該校不設全日班，俗稱N班的學前預備及幼稚園分上、下午班，每月學費高達7900元，全年11期86,900元，可媲美由周大福教育集團旗下星級幼稚園維多利亞幼稚園，該校半日班的價格亦介乎8萬元至10萬元以上。

在「贏在起跑線」的風氣下，本港幼兒教育早成為投資界眼中「肥肉」，除了上述周大福教育集團收購8間本港維多利亞幼稚園外，亦有已有不同機構收購了本地幼稚園（見另稿）。

事實上，近年不少八十後、九十後的中港「富二代」開始活躍人前，於本港投資及物業市場親身落場。而馮康、謝耀陞去年已伙拍莎莎（0178）主席郭少明幼子郭浩泉及宏基資本前副總裁洪英偉在去年成立「麒豐資本」，並斥資約20億元連購兩個工廈重建項目，包括於去年5月以約6億元購入觀塘鴻圖道32號榮興利工業大廈，同年8月再以12.5億元向興勝創建（0896）購入新蒲崗美華工廠大廈，當中榮興利工業大廈已向城規會申請擬議放寬地積比率發展。

謝耀陞與馮康早有合作，二人與家族從事建築工程的馮文源（ Brian）創立共享工作間「Campfire」，Campfire在港遍地開花，據公司網站目前在港已有8個共享空間。

相關字詞﹕avendale國際幼稚園 馮文源 馮康 莎莎 郭浩泉 城規會 謝耀陞 維多利亞幼稚園 周大福教育

上 / 下一篇新聞

6月新盤標售75伙 佔整體比率降至5% 新指引滿月 地建會梁志堅指業界會自律
6月新盤標售75伙 佔整體比率降至5% 新指引滿月 地建會梁志堅指業界會自律
話你知：753呎3房單位 為招標門檻
話你知：753呎3房單位 為招標門檻
上半年一手成交1.15萬宗 新地會德豐最標青
上半年一手成交1.15萬宗 新地會德豐最標青
七一新盤售25伙 按年跌17%
七一新盤售25伙 按年跌17%
恒地申強拍羅便臣道舊樓
恒地申強拍羅便臣道舊樓
瑞銀 Mark Haefele﹕環球股市下半年料單位數回報
瑞銀 Mark Haefele﹕環球股市下半年料單位數回報
施羅德 Manu George﹕低息環境持續 看好企業債
施羅德 Manu George﹕低息環境持續 看好企業債
僑鑫張強生：政局緊張美料減息 金價看1500
僑鑫張強生：政局緊張美料減息 金價看1500
高息保聯匯 港難跟美減息
高息保聯匯 港難跟美減息
中外投資者紛收購本地幼兒教育機構
中外投資者紛收購本地幼兒教育機構
澳門6月賭收按年升5.9％ 勝預期
澳門6月賭收按年升5.9％ 勝預期
灝景灣兩房呎售1.91萬 同類新高
灝景灣兩房呎售1.91萬 同類新高
李澤楷旗下富衛 購泰國壽險業務
李澤楷旗下富衛 購泰國壽險業務
花旗伙mastercard 全球推綜合收款服務
花旗伙mastercard 全球推綜合收款服務
中美貿戰暫休兵 黑期高水385點 市場人士：不宜過分憧憬 下半年難創新高
中美貿戰暫休兵 黑期高水385點 市場人士：不宜過分憧憬 下半年難創新高
A股開盤大漲 5G概念股勁升
A股開盤大漲 5G概念股勁升
金茂源：一帶一路商機 抵消歐美出口減
金茂源：一帶一路商機 抵消歐美出口減
IDG能源：正籌組能源基金擴大投資
IDG能源：正籌組能源基金擴大投資
回應Prosper索償 中國全通：全力捍衛立場
回應Prosper索償 中國全通：全力捍衛立場
津上機床：業務略受貿易戰影響
津上機床：業務略受貿易戰影響
全球保險：中國壽險市場10年超美
全球保險：中國壽險市場10年超美
張兆聰﹕港股7月翻身幅度有限
張兆聰﹕港股7月翻身幅度有限
環球數據前瞻
環球數據前瞻
中美復談 標指創新高 道指早段曾升250點 蘋果英特爾領漲
中美復談 標指創新高 道指早段曾升250點 蘋果英特爾領漲
內地用戶轉用國產機 蘋果擬推特色版iPhone
內地用戶轉用國產機 蘋果擬推特色版iPhone
油組擬延減產9月 國際油價升逾2%
油組擬延減產9月 國際油價升逾2%
金子：盈利能力佳 中海外購19400
金子：盈利能力佳 中海外購19400
張兆聰﹕小注吸玖紙 中長線勝算高
張兆聰﹕小注吸玖紙 中長線勝算高
蔡金強﹕G20有驚喜 短線可加倉
蔡金強﹕G20有驚喜 短線可加倉
吳清發﹕MPF可扣稅自願供款靈活性較高
吳清發﹕MPF可扣稅自願供款靈活性較高
楊書健﹕擔當旗艦企業 統一中國匯聚人才資源
楊書健﹕擔當旗艦企業 統一中國匯聚人才資源
李聲揚﹕睡着賺大錢 清醒反危險
李聲揚﹕睡着賺大錢 清醒反危險
謝偉銓﹕善用地下空間 開拓更多功能
謝偉銓﹕善用地下空間 開拓更多功能
陳政生﹕李寧業績大躍進 可逢低吸
陳政生﹕李寧業績大躍進 可逢低吸
黃德几﹕凱知樂走勢改善可吸
黃德几﹕凱知樂走勢改善可吸
許繹彬：7月大市料續波動
許繹彬：7月大市料續波動
月供股債混合基金800元入場 跟月供股票或基金 各有優劣
月供股債混合基金800元入場 跟月供股票或基金 各有優劣
陳增濤：Domaine Maillard罕見Corton干白
陳增濤：Domaine Maillard罕見Corton干白
謝紹榮：炒減息也要有常識
謝紹榮：炒減息也要有常識
陸振球﹕美廢物處理股 波動市穩升
陸振球﹕美廢物處理股 波動市穩升
陸振球﹕做好資產配置 比測中市更重要
陸振球﹕做好資產配置 比測中市更重要
林少陽﹕中美若無壞消息 港股料穩
林少陽﹕中美若無壞消息 港股料穩
技術取勝：嘉里物流升穿降軌
技術取勝：嘉里物流升穿降軌
看圖析市：恒指向上目標29450點
看圖析市：恒指向上目標29450點
潘迪藍：美元轉勢回落 美債或有泡沫
潘迪藍：美元轉勢回落 美債或有泡沫
蘇沛豐﹕盈利料續溫和增長 旺旺現價可吸
蘇沛豐﹕盈利料續溫和增長 旺旺現價可吸
李順威：比特幣大升7原因
李順威：比特幣大升7原因
劉思明﹕2019年下半場攻略
劉思明﹕2019年下半場攻略
何啟聰：友邦高位有阻力 看淡Put 29024
何啟聰：友邦高位有阻力 看淡Put 29024
望突破70元關 美團Call 14264
望突破70元關 美團Call 14264
小米頻回購 留意購19223
小米頻回購 留意購19223
周顯﹕拒絕再受侵侵欺騙
周顯﹕拒絕再受侵侵欺騙
何國良﹕執行力定勝負 慎選內地物管股
何國良﹕執行力定勝負 慎選內地物管股
張佩儀：選公私營年金 衡量兩因素
張佩儀：選公私營年金 衡量兩因素
王弼﹕美晶片股之夕陽無限好
王弼﹕美晶片股之夕陽無限好
曾淵滄﹕拋開政治 要看企業上市價值
曾淵滄﹕拋開政治 要看企業上市價值
湯文亮：十賭只得一騙
湯文亮：十賭只得一騙
陳永傑：由付從價稅置業說起
陳永傑：由付從價稅置業說起
廖偉強：年輕人需要奮鬥精神
廖偉強：年輕人需要奮鬥精神
布少明：買樓要兵貴神速
布少明：買樓要兵貴神速
李志成：轉按需留意按息走勢
李志成：轉按需留意按息走勢
郭思治．推介股份：澳博控股（0880）
郭思治．推介股份：澳博控股（0880）
梁冠業．推介股份：瑞聲科技（2018）
梁冠業．推介股份：瑞聲科技（2018）
李嘉廉．推介股份：招商銀行（3968）
李嘉廉．推介股份：招商銀行（3968）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
涂國彬．推介股份：中電（0002）
盧楚仁：7月注意3件事
盧楚仁：7月注意3件事
龐寶林：中國債券崛起
龐寶林：中國債券崛起
香島 郊野公園為鄰
香島 郊野公園為鄰
盈翠半年40宗成交 按年升15%
盈翠半年40宗成交 按年升15%
15分鐘眼底檢測 評認知障礙風險
15分鐘眼底檢測 評認知障礙風險
人口老化 患認知障礙症趨增
人口老化 患認知障礙症趨增