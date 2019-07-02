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僑鑫張強生：政局緊張美料減息 金價看1500

【明報專訊】僑鑫金融集團大宗商品主管張強生表示，在中美貿易戰、美伊局勢緊張及憧憬儲局減息三大利好因素支持下，金價上半年已上升9.9%，惟上周末大阪舉行二十國集團（G20）峰會的習特會成果優於預期，中美重啟貿易談判，料金價本周很可能向下調。但他亦強調，中美貿易戰仍存在變數，加上地緣政治風險及美國減息預期或在下半年繼續發酵，可支持金價掉頭回升，上望每盎司1500美元。

《Money Monday》第14期（2015年9月14日出版）封面故事專訪中，當時任職招商證券的張強生已看好金價，指每盎司1000至1050美元肯定不貴，值得趁低吸納，金價在同年12月低見1046美元後，過去3年多以來見底回升，上月更破位而上，最高報1439美元，收報1409美元，為逾6年以來高位（見圖）。

張強生現已轉職至僑鑫金融集團，他上周六接受專訪時表示，上月金價急升是由中美貿易戰及美伊關係緊張等地緣政治風險觸發，而預期聯儲局下半年減息的呼聲亦高唱入雲，更令金價升勢加快，「首先是中美貿易談判突然破裂，中國的態度轉趨強硬，國際投資者擔心中美貿易戰會導致全球經濟動盪，出現金融危機，於是轉買黃金避險；而內地居民亦擔心貿易戰惡化會令人民幣加快貶值，變相令他們身家縮水，故他們亦積極買金分散風險。接着美國把兩宗油輪遇襲案的矛頭指向伊朗，伊朗要脅封鎖霍爾木茲海峽反擊，令中東局勢轉趨緊張，地緣政治升溫利好金價；緊接而來的是，美國總統特朗普威脅要撤換聯儲局主席鮑威爾後，聯儲局上月議息聲明措辭轉為暗示下半年可能減息，令金價升勢進一步加快」。

美伊衝突可觸發戰爭 勿掉以輕心

在上述三大利好金價的因素中，張強生認為，本港投資者可能對波斯灣局勢認識不足，但強調不可對此掉以輕心，「由於伊朗除了擁有核武外，亦是具備幾千年歷史的文明古國，前身是波斯，伊朗人對國家及宗教的熱誠不容低估，而美國在1776年建國至今只有200多年的歷史，能否打贏一個文明古國呢？故特朗普亦不夠膽向伊朗開戰，6月下旬臨時叫停美軍空襲伊朗的計劃，否則金價目前已升至每盎司1500美元以上。向前望的話，俄羅斯已表明會支持伊朗，而俄國與中國屬政治上的盟友，若伊朗最終不幸爆發戰爭的話，環球股市勢必大跌，金價升300至400美元也不足為奇」。

向前望的話，張強生分析，金價在上月最多急升每盎司近130美元後，已充分反映上述利好因素，故金價短期已於上月1439美元見頂；由於中美元首上周六在大阪G20峰會會晤有比較正面的成果，雙方將重新啟動貿易談判，本周金價很大可能向下調整。

金價短期料回落 1350美元可低吸

不過，張強生強調，上述三大因素在未來幾個月仍會繼續發酵，支持金價向好，「特朗普正爭取明年連任，需要向本土支持者表明美國優先，故此不論對中國的關稅或對伊朗的制裁在未來幾個月均不會輕易放寬，並且會繼續施壓要求聯儲局減息，我估計至少減一次0.25厘，宏觀形勢利好金價，大漲小回趨勢未變」。

除預測下半年金價大漲小回外，張強生亦提供具體入市策略。他指出，上周六習特會成果優於預期，預測金價短期下試每盎司1350至1360美元，屆時便屬低吸良機；跟着金價走勢要視乎美國減息的步伐，若年底前減息0.5厘，金價可上望1475至1500美元。另外，如果美伊局勢明顯惡化，金價更有機會升破1500美元。

[封面故事]

相關字詞﹕美國減息 中美貿易戰 美伊局勢緊張 金價 僑鑫金融集團大宗商品主管張強生

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