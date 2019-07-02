瑞銀 Mark Haefele﹕環球股市下半年料單位數回報

明報記者 葉創成

中國國家主席習近平和美國總統特朗普上周六在大阪二十國集團（G20）峰會期間舉行會談，雙方同意在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商，據央視報道，美方表示不再對中國出口產品加徵新的關稅，兩國經貿團隊將就具體問題進行討論。

雖然瑞銀Mark Haefele在上周六習特會前已接受訪問，但他當時已預測中美在下半年將重啟貿易談判，而他強調，即使兩國重啟談判，亦不應該期望可在短期內達成協議，「我最近去過美國，近日則到訪亞洲，見過很多美國及中國的有識之士，他們均有相若觀點，認為由於中美兩國均仍有不少籌碼在手，短期不需要急於向對方妥協以促成貿戰和解協議。我個人覺得可能要等貿易戰對美國經濟的不利影響浮現，特朗普才願意讓步，但目前當地消費市場強勁，股市走勢也十分健康，經濟暫沒有轉弱迹象」。

儲局或先發制人減息 防經濟下滑

美國上半年股市債市雙雙向好，有分析認為此情况對當地經濟前景有不同預示，因為美國債息反覆向下，曾出現短息較長息高的「孳息率曲線倒掛」現象，按傳統智慧屬預示經濟即將衰退的警號，惟期內股市卻表現非常強勁，三大指數均曾創歷史高位。

Haefele透露，他對美國股債齊升的解讀是，即使目前美國經濟仍然理想，但面對貿易戰帶來的逆風，在當地通脹仍然受控的情况下，聯儲局可以採取先發制人的行動（preemptive action）率先減息避免經濟可能下滑， 故假如當局在本月底的議息會議減息半厘，屬明智之舉；相反，若當局在下半年完全不減息，令市場失望，市况將會出現波動。

持美股長倉 兼買認沽期權對冲

既然美國聯儲局放水在望，Haefele認為，投資者不需要對環球投資市場太悲觀，料環球股市在下半年仍可望取得中單位數的回報，不應該採取過於保守的投資策略，「只要通脹繼續保持在低位，央行便會繼續保持寬鬆貨幣政策，利好環球股市表現。」

不過，Haefele亦強調，中美對峙升溫始終是全球投資市場最大風險，情况如何發展難以準確預測，假如兩國關係明顯轉差，全球股市也會明顯下跌，故旗下投資組合持有美股好倉捕捉潛在升幅外，會同時買入標指認沽期權，對冲潛在下跌風險，「目前美股波動較低，我們可以便宜的價錢買入認沽期權，為可能出現的跌市買保險」。

中資股看好內銀水泥消費

另外，瑞銀財富管理投資總監亞太區投資主管陳敏蘭預測港股下半年將處於上落市，她比較看好一些受惠內地刺激經濟政策的股份，例如內銀股、水泥股及日用消費品股，「我們看好內銀股，原因是內地今年經濟增長料仍達6.2%，帶動貸款需求增長，信貸風險亦可望受控，而淨息差則預計保持平穩。當然，由於地緣政治風險仍然高企，我們現時傾向買市值較大的股票，在內銀股中亦首選四大國有商業銀行」。她續稱，「面對中美貿易戰的變數，中央料會加快基建投資力保經濟增長，帶動原材料新增需求，內地水泥行業的市場整合度較高，表現可以看高一線……中央近年希望推動消費作為經濟增長的火車頭，我們認為此政策的方向正確，而日用消費品股除了本身具備防守性外，亦符合此一政策方向；目前市場變數較多，我們希望買一些有政策支持的股票」。

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