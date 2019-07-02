恒地申強拍羅便臣道舊樓

個別單位由南豐高層持有

近日恒地（0012）及宏安地產（1243）分別向土地審裁處遞交強拍申請；其中恒地申請強拍的地點為西半山羅便臣道105號翡翠園，物業現為3幢樓高10層的物業，佔地27,530方呎，恒地持有83.33%業權，尚餘9個住宅單位及9個車位未成功收購。

擬建地標式豪宅

在上述未能收購的單位中，3樓A室及地下29號車位由長明投資有限公司持有，其公司董事為南豐集團太子女陳慧慧的女兒張添珞，以及公司要員周世雄、何海基及白敦六等。整個物業項目估值12.816億元。

資料顯示，恒地積極拓展西半山的豪宅王國，近年已就多個西半山項目申請強拍以統一業權作發展，包括羅便臣道27號D至F號、羅便臣道99B及99C號、羅便臣道101號夏蕙苑等。外界預計，恒地會將上述數個收購地盤合併發展，將打造成如天匯的豪宅地標。

宏安擬鳴鳳街發展8.5萬呎住宅

宏安地產則就慈雲山鳴鳳街26至48號等多幢舊樓申請強拍，項目地盤面積9530方呎，共有75個住宅及12個地舖，目前宏安持有逾80%業權。上述地段劃為屬住宅（甲類）用地，以住宅地積比率9倍重建，預計可建樓面面積85,770方呎，整個項目估值逾4.5億元。