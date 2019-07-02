七一新盤售25伙 按年跌17%

匯璽低座大單位4738萬沽

新地（0016）南昌站上蓋匯璽昨日沽出1伙低座大單位，為海鑽匯16樓A室，實用面積1630方呎，以4738.8萬元售出，實呎29,073元；另同系屯門御半山II期昨日沽出兩伙，令項目累售單位總數增至約160伙。

永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA繼周日首輪售約140伙後，昨日再沽8伙，其中1A座5樓B室，實用面積408方呎另連295方呎平台，透過招標以534.6萬元售出，實呎13,103元；項目過去兩日累售148伙。

OMA OMA特色戶534萬標售

新世界（0017）元朗瑧頤昨日沽出3伙，成交價423.1萬至530.1萬元，單位實用面積230及316方呎、實呎1.62萬至1.83萬元。項目上月底推出至今累售161伙。

瑧蓺開放戶實呎破4萬 全盤清袋

新世界同系西營盤瑧蓺亦沽出最後一伙，為33樓K室開放式戶，實用面積227方呎，成交價912.1萬元，實呎40,181元，創項目開放式戶成交價新高；項目全盤250伙沽清，套現22億元。