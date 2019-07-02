七一新盤售25伙 按年跌17%

【明報專訊】繼將軍澳日出康城GRAND MONTARA和屯門掃管笏OMA OMA於剛過去周末開展首輪開售後，昨日為七一回歸公眾假期，一手新盤銷售反應未算熱烈；綜合市場消息及一手銷售網資料，昨天主要新盤合共沽出約25伙，較去年七一錄得約30伙下跌17%。
匯璽低座大單位4738萬沽
新地（0016）南昌站上蓋匯璽昨日沽出1伙低座大單位，為海鑽匯16樓A室，實用面積1630方呎，以4738.8萬元售出，實呎29,073元；另同系屯門御半山II期昨日沽出兩伙，令項目累售單位總數增至約160伙。
永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA繼周日首輪售約140伙後，昨日再沽8伙，其中1A座5樓B室，實用面積408方呎另連295方呎平台，透過招標以534.6萬元售出，實呎13,103元；項目過去兩日累售148伙。
OMA OMA特色戶534萬標售
新世界（0017）元朗瑧頤昨日沽出3伙，成交價423.1萬至530.1萬元，單位實用面積230及316方呎、實呎1.62萬至1.83萬元。項目上月底推出至今累售161伙。
瑧蓺開放戶實呎破4萬 全盤清袋
新世界同系西營盤瑧蓺亦沽出最後一伙，為33樓K室開放式戶，實用面積227方呎，成交價912.1萬元，實呎40,181元，創項目開放式戶成交價新高；項目全盤250伙沽清，套現22億元。