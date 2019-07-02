上半年一手成交1.15萬宗 新地會德豐最標青

創一手新例後6年同期新高

新盤市場承接首季錄逾5500宗成交的餘威，第2季（4至6月）雖然受貿易戰、《逃犯條例》修訂等事件影響，而令5月中下旬樓市轉靜，但隨着特首林鄭月娥6月中宣布暫緩修例，多個新盤包括新地屯門御半山II期、新世界（0017）元朗瑧頤、會德豐GRAND MONTARA，以及永泰OMA OMA，均於6月下旬展開銷售，令6月底市况轉活，並將次季整體一手銷情推高至約6050宗。

據本報統計，六大發展商新地、會德豐、恒地（0012）、中海外（0688）、信置（0083）、新世界（0017），今年上半年合共售出約6770伙單位，佔整體一手成交近六成，估計六大發展商今年上半年銷售總額高達685億元。

新地半年沽逾1700伙 吸金185億

去年在港累售約3400伙和套現530億元、成為2018年賣樓和銷售額「雙冠軍」的新地，上半年以招標和發價單的雙軌模式推售多個樓盤，估計期內累售約1710伙、吸金總額料達185億元（圖3），繼續成為「賣樓王」。

至於會德豐，旗下日出康城MONTARA和GRAND MONTARA，兩期全部1120伙於兩個月內清袋，連同其他餘貨，期內售約1300伙、估計套現160億元，成為上半年銷售成績最標青發展商之一。

MONTARA兩期兩月清袋

值得一提的是，今年5月退休的「四叔」李兆基，旗下恒地（0012）一改過往惜售策略，上半年連推3個全新市區盤，包括紅磡啟岸、長沙灣家壹和天后維峯‧浚匯，連同其他餘貨，估計期內售出約1350伙、套現逾100億元。

若以上半年一手總成交量1.15萬宗計，已等同去年全年一手成交總數1.58萬宗的73%。