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6月新盤標售75伙 佔整體比率降至5% 新指引滿月 地建會梁志堅指業界會自律

【明報專訊】今年首季發展商招標賣樓單位比例激增，引起社會強烈迴響，地產建設商會（地建會）隨即制定招標新指引；本報統計，第二季有採招標賣樓的主要新盤涉50個，季內招標售出共約1385伙，其中1310伙於4、5月售出，佔同期整體成交約29%，惟6月、即地建會新指引落實執行後，標售單位急降至約75伙，佔同期整體成交不足5%（圖1），反映標售情况已見收斂。地建會執委會主席梁志堅指出，有信心業界繼續遵守新指引，免成社會話柄。

本報4月1日報道，今年首季逾5500宗一手成交中，期內有近50個主要新盤曾採招標、即在未有公布價單的情况下發售單位，期內累積標售逾1480伙，佔同期整體成交近三成，因而遭社會各界抨擊欠缺透明度；為平息爭議，地建會於5月公布招標新指引，以免業界濫用招標賣樓，並於6月落實執行。

據本報統計，第二季內採用招標形式賣樓的新盤同樣約有50個，其間以招標售出的單位涉約1385伙，佔第二季整體一手成交共6050宗約23%，相關比率已較首季錄得近三成有所下降。

次季標售1385伙 佔比跌至23%

若以6月、即地建會招標新指引落實執行的月份作分水嶺，更加可清晰見到新盤標售情况的分野。

綜合市場消息，4、5月透過招標售出單位共約1310伙，佔同期整體約4500伙一手成交的29%，其中新地（0016）是最積極以招標形式賣樓的發展商，系內大埔白石角雲滙、將軍澳晉海II和天晉IIIA期、紅磡昇御門，以及豪宅項目西半山巴丙頓山、北角海璇等11個樓盤，合共標售約370伙。

上月標售以洋房特色戶為主

至於4、5月標售數量較多的其他新盤，包括九建（0034）油塘海傲灣、內房萬科屯門掃管笏上源和莊士中國（0298）屯門弦海，期內分別以招標售出約188伙、130伙和110伙，其中海傲灣和弦海均主打開放式和1房細單位。

不過，踏入6月地建會新指引落實執行後，新盤標售情况明顯改變，6月以招標售出的一手單位急降至僅約75伙，當中以豪宅大單位、特色戶和洋房為主；相對6月整體一手成交量約1550宗，標售比率急降至不足5%。

以新地雲滙為例，6月僅標售1伙；另九建海傲灣和莊士中國弦海自上月起，轉為主力發價單發售，期間招標售出單位同樣僅約2伙，招標售出單位大減。

海傲灣弦海變陣 主力發價單賣

身兼會德豐（0020）副主席的地建會執委會主席梁志堅回應本報查詢時表示，「部分發展商之前賣樓時搞太多『花臣』，連細單位亦招標發售，如果繼續落去，政府必會對發展商『做嘢』」。

梁強調，現時地建會已經定出新盤招標新指引，而業界亦有遵守，有信心地產商今後會繼續遵守新指引標售旗下新盤單位。

明報記者

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