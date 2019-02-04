偉景3房925萬 實呎1.34萬一周兩破頂

中原地產副區域營業經理陳輝麟續稱，今次沽出單位的原業主，在2015年以684萬元（已補地價）購入，持貨4年，帳面獲利241萬元，賺幅35%。

美孚新邨翼海1510萬易手 13年升值2.3倍

香港置業首席區域董事余栢表示，有租客難忍貴租，在G20峰會後以1510萬元購入荔枝角美孚新邨3期百老匯街52號中層A室「翼海」單位，實用面積976方呎，實呎15,471元。原業主於2006年以463萬元購入，持貨13年，帳面獲利1047萬元或2.3倍。

深灣9號四房月租8.5萬

租務方面，利嘉閣聯席市務董事蔡再興表示，香港仔深灣9號3座中層B室，實用面積1386方呎，4房雙套連工人套間隔，外望海景，以月租8.5萬元租出，實用呎租約61.3元，業主在2011年11月以3361.4萬元買入，租金回報率約3厘。蔡再興續稱，深灣9號在6月錄約4宗租賃成交，平均實用呎租約61元。