OMA OMA首批售139伙 佔可售六成 6月新盤累售1550伙

明報記者 林尚民

昨日OMA OMA首輪開售229伙，共分為兩個批次，其中193個標準單位以公布價單形式發售，另有36個特色單位以招標形式推出，而標準單位部分在開售前累收約800票，昨日上午即場抽籤，不少買家早上便到場排隊登記。

據發展商指，項目截至昨日下午5時，以發價單形式沽出130伙標準單位，佔可公開發售單位約七成。招標部分則錄得7個特色單位成交，涉及金額5859.3萬元，7個特色戶實用面積介乎382至1019方呎，包括地下連花園複式單位及「SKY OMA」頂層特色連天台大宅，成交金額由646.8萬至1533萬元，實呎14,587至17,850元。據市場消息指，項目至昨晚共錄得139宗成交，佔即日可售單位超過六成。

瑧頤開放式戶實呎1.9萬創新高

正當OMA OMA開售之際，新界西北數個樓盤錄得高價成交，前周六（6月22日）推售的新世界（0017）元朗瑧頤，昨日再沽9個單位，以開放式及1房單位為主，其中22樓A6室，實用面積230方呎，屬開放式間隔，以439萬元售出，實呎19,087元，創項目呎價新高紀錄。項目開售9天沽出157伙，已售出單位佔全盤逾半。

另萬科（1036）屯門掃管笏上源，昨日同錄9宗成交，一個1B座18樓E單位，實用面積1248方呎，屬4房雙套間隔，以1653.8萬元成交，創項目成交價新高，實呎13,252元。項目至今累售956伙。而連同其他樓盤在內，昨日新盤市場共售出約170個單位，全月新盤成交則約有1550伙，按月減少約35%。

上半年一手註冊料錄1355億 創歷史次高

此外，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，截至6月26日，6月份一手私人住宅買賣合約登記暫錄1000宗，總值138.1億元，預期6月全月將錄得約1100宗及145億元，較5月的3208宗及325.7億元為低，並預計整個上半年有12,320宗登記、涉及1355億元，則較2018年下半年的7867宗及1133.7億元分別上升56.6%及19.5%，金額將創按半年歷史次高，僅低於2017年上半年的1356.1億元，宗數是創2004年上半年錄得15,467宗後的15年新高。