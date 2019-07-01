5G迎建設期 理士國際增建廠房捕商機

鋰電池廠投資額較傳統廠房高2.5倍

現時理士國際主要生產備用、起動及適用於電動車及電動叉車等的動力電池，並供應產品予電訊營運商及設備商。董李表示，內地已下定決心推動5G發展，個別去年不多投入資本性開支的聯通（0762），亦於今年起投資更多，就算美國起步遲兩至三年，這對供應商來說，均是好機會，5G相關電池產品更會以鋰電池為主。他預期，5G網絡將於明年才正式進入建設期，集團則會部署斥資12億元在淮北建設新廠房，以捕捉明後年5G全面建設帶來的機會。整個新廠房會分4期發展，全面建成後，可供50億元年銷售所需。首期廠房將估計在今年10月開始生產。因需要恒溫及恒濕，興建鋰電池廠的投資額會為傳統鉛酸電池廠的2.5倍。

越南廠房投產 減貿戰影響

除了在淮北的廠房建設之外，董李表示，集團自去年至今，投資5000萬美元（約3.9億港元）建設越南廠房，料在今年7月份建成，並到今年底將產能發揮出來，及得以享用當地較廉宜的水力發電。他相信，這有助理士抵消因為中美貿易戰對中國出口產品加徵10%關稅，及抵消了去年受內地原料漲價致拖累盈利的影響。連同越南廠房計，今年理士在廠房建設的資本開支共8000萬美元，連同其他項目，全年總資本開支達1億美元。另集團為了配合業務擴充所需，正留意在其他國家建廠的機會。

董李又說，除了5G市場之外，集團亦看重起動電池及備用電池市場的發展。雖然內地汽車今年的銷售市場不及去年的3000萬台為多，但是汽車落地後兩年的電池更換市場，正提供新的增長空間。另鉛回收業務的年產能達20萬噸，已有利可圖。集團會在未來維持股息派發率在20%至30%，以回饋投資者。