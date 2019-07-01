金界金邊Naga 3 擬建逾4000房間

投資額273億 集團需負責一半

McNally稱，集團參與發展Naga 3仍待股東會通過，但是以他所見，在柬埔寨的旅遊業持續增長下，預料到2025年造訪該國的遊客數目會增至12萬人，當中550萬訪客來自中國。

McNally說：「按現有Naga 1及Naga 2約900間客房的入住率高達86%而言，有需要增加更多客房去滿足需求」。因此在正籌劃中的Naga 3內，會增建逾4000間客房。尤其金邊的都市範圍正擴大，他相信新設施兼可吸納本地旅客。

Naga 3的面積較Naga 1及Naga 2倍增，是次興建Naga 3總投資涉及35億美元（約273億港元），比2017年落成的Naga 2投資規模更大，Naga 2的融資乃全數由集團大股東曾立強提供，是次金界控股股東提供50%資金，金界需提供其餘發展資金。McNally表示，這反映集團對Naga 3的前景有信心，項目內將提供更多娛樂元素，加上柬埔寨繼續提供低成本的度假配套，因此有條件可吸引更多內地、甚至韓國旅客。至於集團最終採取那種融資方式應付投資計劃，無論如何，都務求減少攤薄權益。

海參崴度假村明年建成 吸內地韓國客

至於在籌備發展俄羅斯海參崴的綜合度假村方面，McNally稱，該項目正加緊進度建設，預料可以在2020年建成，並且可吸納持續增長中的中國內地及韓國旅客市場，亦滿足俄羅斯市場發展所需。集團會在項目內平衡發展中場及貴賓博彩市場。