港商引遙距箍牙療程 收費大減

全程網上進行 毋須到診

莊婉華表示，隨着牙科科技的快速發展，隱形牙套矯齒一定會降價，現時集團透過互聯網技術，顧客毋須親身會見矯齒科醫生，進而降低治療費。莊婉華表示，有興趣的顧客可先在網上登記及拍下牙齒照片，讓矯齒科醫生遙距評估牙齒狀况，是否適合使用隱形牙套，其後顧客可到旗下體驗店打印及領取牙模。

莊婉華表示，顧客進行箍牙療程中，可以利用手機上傳牙齒圖片，讓矯齒科醫生遙距跟進成效，毋須到診所覆檢。現時香港大多由矯齒科醫生直接提供箍牙服務，問及如何確保安全及提高顧客信心，莊婉華表示，SMILELOVE隱形牙套技術獲美國醫學會認證，並已納入美國聯邦醫保計劃。

開業不足1年有約400客戶

莊婉華表示，不擔心引入SMILELOVE會引發價格戰，認為有競爭才有進步，集團開業不足1年，已有400至500名客戶。她希望，日後可與本港牙醫診所合作，但承認阻力十分大，其中一個原因是公司希望維持統一及透明的價格。除了SMILELOVE外，外國出現SmileDirectClub及Candid Co等隱形牙箍口腔醫療初創公司，SmileDirectClub據報估值已達32億美元（約250億港元），並計劃今年上市。